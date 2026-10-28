"Un peón obediente de mandatos ajenos": Quintela salió al cruce tras agresiones de Milei y su defensa al RIGI en Catamarca

Luego de que el presidente Javier Milei aprovechase la inauguración de dos plantas de litio este miércoles en Catamarca para lanzar duras críticas y descalificaciones contra el gobernador Ricardo Quintela, el primer mandatario riojano salió al cruce a través de sus redes sociales y ratificó su rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al mismo tiempo que reivindicó los más de 20 proyectos mineros provinciales.

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La respuesta de la Casa de las Tejas se dio a través de la cuenta de X (ex Twitter) del gobernador, quien se refirió directamente al discurso del presidente libertario: "Qué fácil es viajar a Catamarca a agredir a las provincias y repartir insultos desde un atril, mientras se esconde el desastre de un modelo que prometió crecimiento y solo trae recesión".

Cabe destacar que, durante su estadía en la provincia de Raúl Jalil, Milei aseguró que "La Rioja fue bendecida con litio y cobre en su cordillera y, sin embargo, Quintela decidió oponerse al RIGI y hoy La Rioja no tiene ni un proyecto productivo". Del mismo modo, agregó: "Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados Chachos para pagarles a los empleados estatales. Mientras el país entendió que el camino al progreso es la inversión, otros siguen creyendo en emitir descontroladamente para cubrir presupuestos infinitos".

El gobernador riojano profundizó sus cuestionamientos al modelo económico de Milei y lo acusó de priorizar compromisos internacionales por encima de las necesidades de la población. “De la pretensión mesiánica de ser el ‘faro de la libertad mundial’ y convertirnos en Alemania, pasamos a ser el aguantadero de los trabajos sucios de una asociación ilícita continental”, escribió, en clara referencia a la ayuda que brindó el Gobierno nacional a la fuga de Flávio Bolsonaro.

En ese sentido, Quintela sostuvo que el Presidente actúa como “un peón obediente de mandatos ajenos” y lo cuestionó por estar, según planteó, más enfocado en cumplir con los compromisos asumidos en foros internacionales que en atender la situación económica y social de las familias argentinas.

El rechazo al RIGI

Uno de los ejes centrales de la respuesta fue la defensa de la política minera provincial y su rechazo al RIGI. El mandatario reafirmó su oposición a ese esquema al considerar que no garantiza beneficios concretos para las provincias ni un desarrollo que alcance a las comunidades donde se encuentran los recursos naturales.

“Me opuse, me opongo y me opondré siempre que haya personas como usted, presidente, que quieran entregar nuestros recursos naturales sin dejar beneficios concretos ni desarrollo para las provincias”, expresó.

Frente a la afirmación de Milei de que La Rioja no cuenta con proyectos productivos por su rechazo al RIGI, Quintela aseguró que en el territorio provincial se trabaja en más de 20 iniciativas mineras. De esa manera, buscó refutar los cuestionamientos presidenciales y defender la estrategia local, que, según sostuvo, avanza sin adherir al régimen nacional.

El gobernador también salió al cruce de las críticas por la utilización de los Chachos, el instrumento financiero impulsado por la Provincia para acompañar los ingresos de los trabajadores estatales y dinamizar la economía local. Milei había cuestionado su emisión y los había calificado como “papelitos de colores”.

“Para que sepa y no repita mentiras, los Chachos son una herramienta financiera que impulsamos para acompañar a los trabajadores y fortalecer la economía local frente al abandono nacional”, respondió Quintela.

En el cierre de su mensaje, el mandatario riojano volvió a cuestionar el ajuste económico aplicado por el Gobierno nacional y señaló sus consecuencias sobre las provincias. “Los agravios y los gritos no tapan la realidad, el ajuste salvaje, provincias desfinanciadas y una economía que se cae a pedazos”, afirmó.

Además, instó al Presidente a concentrarse en la gestión y en la búsqueda de respuestas para la población. “Gobierne para el pueblo argentino, presidente, deje el show para las redes y encárguese de buscar soluciones”, escribió, antes de recuperar una de las consignas que Milei utilizó durante su campaña electoral: “¿No era que usted era un experto en crecimiento económico con o sin dinero?”.

Finalmente, Quintela cerró su publicación con una dura descalificación a la gestión nacional y cuestionó la falta de obras públicas. “Al final, va a pasar a la historia como el presidente que no puso ni un solo ladrillo y no hizo absolutamente nada por la Argentina”, concluyó.