Starmer de Reino Unido llama a votantes a rechazar "engaños" del partido Reform UK

El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia su discurso de apertura en la conferencia anual del Partido Laborista británico en Liverpool

El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió el martes a los votantes de clase trabajadora, tradicionales partidarios del Partido Laborista, que rechacen los "engaños" ofrecidos por el populista partido Reform UK y que respalden su visión de "una Gran Bretaña construida para todos".

En la defensa más apasionada de su cargo desde que ganó una elección aplastante en julio del año pasado, Starmer atacó al veterano activista del Brexit Nigel Farage y a su partido Reform UK diciendo que solo estaban interesados en fomentar la división.

Bajo la amenaza de Reform UK en la derecha y de un naciente partido de izquierda bajo su predecesor Jeremy Corbyn, Starmer pidió a los votantes que sean pacientes con su gobierno, el cual dijo está dando sus primeros pasos en el camino hacia "renovar Gran Bretaña", y que unan fuerzas para "luchar por el alma de nuestro país".

STARMER PIDE LUCHAR POR EL 'ALMA' DE GRAN BRETAÑA

"No importa cuántas personas me digan que no se puede hacer, creo que Gran Bretaña puede unirse", dijo Starmer en la segunda conferencia anual de su partido en la ciudad de Liverpool, en el norte de Inglaterra.

"Todos podemos ver que nuestro país se enfrenta a una decisión, una decisión decisiva. Reino Unido se encuentra en una encrucijada. Podemos elegir la decencia o podemos elegir la división. Renovación o decadencia", dijo en un desafío a los legisladores cada vez más inquietos que cuestionan su liderazgo tras quedar por detrás de Reform UK en las encuestas.

En un guiño a las dificultades que ha enfrentado en el primer año de su mandato, Starmer se comprometió nuevamente a elevar el nivel de vida y poner dinero en los bolsillos de los votantes.

Pero también intentó convencerlos de que el Partido Laborista es una formación patriótica con funcionarios repartiendo banderas británicas a la audiencia para que las ondearan durante varias ovaciones.

"Para mí, el patriotismo se trata de amor y orgullo, de servir a un interés que va más allá de uno mismo, un bien común", dijo. Y añadió: "Y la pregunta que le hago seriamente a Nigel Farage y a Reform es, ¿aman a nuestro país... o solo quieren avivar la división, porque eso les ha funcionado en sus intereses?".

Con información de Reuters