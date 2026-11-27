El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó de encuentros con dirigentes políticos, referentes culturales y empresarios en la ciudad de Buenos Aires, donde convocó a construir una alternativa para el país basada en el desarrollo federal, la defensa de la industria y el trabajo con derechos.

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Durante una reunión con dirigentes del peronismo bonaerense en la Casa de La Rioja, el mandatario planteó que el espacio debe ampliar la participación y elaborar un programa frente a la situación económica y social. También sostuvo que las candidaturas deben definirse mediante el voto popular.

“El peronismo debe abrirse y promover la participación para elaborar un programa que saque al país del desastre que nos deja Milei. Y debe definir sus candidaturas a través del voto popular, no por el dedo de diez dirigentes”, afirmó.

Quintela consideró necesario revisar las decisiones del Gobierno nacional que, a su entender, afectan la soberanía y la capacidad de crecimiento de la economía. Además, planteó que deberán rediscutirse los términos del pago de la deuda.

Según se informó, más de 100 dirigentes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires participaron de manera presencial, mientras que referentes de otras provincias se sumaron de forma virtual. La actividad fue coordinada por Gustavo Aguilera, Mariana Gadea, Gabriel Bruera y Javier Ruiz, junto con otros integrantes del espacio Federales.

Por otra parte, el gobernador compartió en su cuenta de X una reflexión sobre el Encuentro por la Victoria y la Unidad, que presentó como una respuesta a un “modelo que achica el mercado interno y posterga a todas las provincias”.

“Unir a la política, la cultura y la producción es clave para reconstruir el rumbo de la Argentina”, escribió. También destacó el intercambio de miradas con dirigentes políticos, referentes culturales y empresarios sobre la realidad nacional.

El llamado a la unidad de Quintela

El gobernador también encabezó este martes un encuentro con dirigentes del peronismo misionero en Posadas, donde convocó a trabajar por la unidad y la construcción de un proyecto de país consensuado. En el marco de su visita, también mantuvo una reunión con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

Ante referentes políticos locales, Quintela sostuvo que existe “otro camino posible de crecimiento y de desarrollo para todas las familias argentinas”. Planteó que la propuesta del peronismo debe conectar con las necesidades de la sociedad y contribuir a recuperar la esperanza.

La actividad se desarrolló en el marco del proceso de construcción política de cara a las elecciones generales de 2027. Durante la reunión, los participantes intercambiaron opiniones sobre la situación nacional, el futuro del peronismo y la necesidad de dialogar con distintos sectores.

El mandatario riojano destacó la voluntad de alcanzar la unidad y de “construir por consenso un proyecto de país que empatice con la sociedad y para reconstruir la esperanza del pueblo argentino, para que no baje los brazos porque hay otro camino posible de crecimiento y de desarrollo para todas las familias argentinas”.

En esa línea, aseguró que ya existe un espacio en el que los dirigentes pueden encontrarse para conversar y avanzar en una propuesta común. Para ello, sostuvo, es necesario dejar de lado “los egos y las vanidades” y priorizar el interés de los argentinos.