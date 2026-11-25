El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este martes un encuentro con dirigentes del peronismo misionero en Posadas, donde convocó a trabajar por la unidad y la construcción de un proyecto de país consensuado. En el marco de su visita, también mantuvo una reunión con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

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Ante referentes políticos locales, Quintela sostuvo que existe “otro camino posible de crecimiento y de desarrollo para todas las familias argentinas”. Planteó que la propuesta del peronismo debe conectar con las necesidades de la sociedad y contribuir a recuperar la esperanza.

La actividad se desarrolló en el marco del proceso de construcción política de cara a las elecciones generales de 2027. Durante la reunión, los participantes intercambiaron opiniones sobre la situación nacional, el futuro del peronismo y la necesidad de dialogar con distintos sectores.

El mandatario riojano destacó la voluntad de alcanzar la unidad y de “construir por consenso un proyecto de país que empatice con la sociedad y para reconstruir la esperanza del pueblo argentino, para que no baje los brazos porque hay otro camino posible de crecimiento y de desarrollo para todas las familias argentinas”.

En esa línea, aseguró que ya existe un espacio en el que los dirigentes pueden encontrarse para conversar y avanzar en una propuesta común. Para ello, sostuvo, es necesario dejar de lado “los egos y las vanidades” y priorizar el interés de los argentinos.

Una propuesta con protagonismo de las provincias

Quintela calificó su visita a Misiones como positiva y agradeció tanto a los dirigentes que participaron de los encuentros como al equipo del gobernador Passalacqua. Señaló que las conversaciones le permitieron escuchar opiniones y conocer las miradas de los referentes locales.

“Ha sido una visita muy positiva. Estoy agradecido profundamente a todos los compañeros, a todo el equipo del gobernador, a todos los que nos fueron a visitar para que pudiéramos conversar, me dieron su opinión. Yo aprendo de cada uno de ellos”, expresó.

El gobernador riojano también consideró que existe un escenario favorable para avanzar en la construcción política y contribuir al diseño de un programa de gobierno que tenga a Misiones como protagonista.

Su visita reunió a dirigentes con responsabilidades en distintos ámbitos de la provincia. Además de abordar la organización del peronismo, el intercambio permitió poner en común posiciones sobre el contexto nacional y el lugar que deberían tener los territorios en una propuesta futura.

El planteo de los dirigentes misioneros

Del encuentro participó el diputado nacional misionero Alberto Arrúa, quien destacó la necesidad de trabajar en la construcción política del peronismo de cara al próximo proceso electoral. “El objetivo nuestro es que tiene que volver a estar un peronista en la Casa Rosada el año que viene, ese trabajo que tenemos que tener”, aseguró.

Arrúa valoró la presencia de Quintela y lo definió como “un gran gobernador” y “un gran referente del peronismo nacional”. También señaló que la convocatoria debe alcanzar a otros sectores para construir una alternativa. “Estamos acá no solo para hablar del peronismo sino para hablar con todos los sectores para poder construir una Argentina distinta, un país distinto”, afirmó el legislador.

A su turno, el dirigente peronista y titular de la empresa de Energía de Misiones, Julio César Barreto, sostuvo que el país atraviesa un momento histórico que exige responsabilidad a quienes participan en política.

Barreto cuestionó el rumbo nacional y recordó que muchos militantes habían trabajado en la última elección para evitar la situación actual. También vinculó el presente con otras experiencias políticas y económicas del país y advirtió sobre lo que describió como una situación de “enorme decadencia”.

Frente a ese escenario, llamó a reconstruir el país con generosidad y con la participación de todos los sectores. Consideró que cada persona tiene un aporte para realizar desde su lugar y que la construcción política requiere sumar esfuerzos. “Quienes militamos la causa nacional y popular tenemos el deber de recoger el guante y salir a construir con mucha generosidad, con mucha empatía y con enorme gesto de renunciamiento, volver a reconstruir un país entre todos”, expresó.

El dirigente también destacó el papel de Quintela en el proceso de organización política. “En esta construcción Quintela es un cuadro realmente muy importante para nuestro país y sabemos que de ninguna manera podemos solos. Tenemos que hacerlo entre todos”, afirmó.

Por último, la concejala Ana Cubilla puso el acento en la representación de los trabajadores. Sostuvo que deben tener un papel protagónico en las listas y que la actividad política necesita mantener un vínculo con el territorio. “La política tiene que poder bajar al territorio con el trabajador, sin pensar la política de esa manera no le veo posibilidad alguna”, concluyó.