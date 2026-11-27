Durante la presentación del informe de gestión que realizó en el Senado el jefe de Gabinete, Diego Santilli, las provincias interrogaron sobre la administración de los fondos públicos y las políticas que realizó el Gobierno nacional de Javier Milei. Entre ellos, los senadores nacionales por Santiago del Estero, Gerardo Zamora y José Emilio Neder, reclamaron por los recursos nacionales, la continuidad de obras y servicios en la provincia.

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Los legisladores solicitaron explicaciones sobre las transferencias a la administración provincial y los municipios, el estado de la infraestructura y distintas prestaciones nacionales. Uno de los planteos estuvo relacionado con los fondos enviados durante 2026.

Las consultas parlamentarias llegan tras un año marcado por una caída real del 1,4 % en las transferencias automáticas entre enero y agosto de 2026 respecto del mismo período de 2025, en un escenario de menor recaudación coparticipable.

Rutas, agua y transporte ferroviario

Los legisladores solicitaron precisiones sobre los cronogramas y desembolsos para las rutas nacionales 9 y 34, donde Nación inició trabajos y concesiones, y para el Acueducto Albigasta–Frías, cuya primera etapa comenzó en septiembre.

También reclamaron explicaciones por la interrupción del tren de pasajeros Buenos Aires–Tucumán, suspendido desde fines de septiembre de 2025 por fallas en las vías y aún sin fecha de reanudación, lo que afecta la conectividad de las estaciones santiagueñas.

Salud, educación y tarifas eléctricas

En el área sanitaria, los senadores pidieron detalles sobre los pagos de Incluir Salud, las pensiones y las prestaciones por discapacidad. El reclamo ocurre luego de que prestadores locales realizaran un paro en marzo por atrasos y de que Zamora advirtiera en noviembre sobre demoras en medicamentos y el congelamiento de la cápita de Incluir Salud, aunque el Ejecutivo sostuvo en un informe previo al Senado que no registra deudas vencidas.

A esto se suma la preocupación por el Programa Remediar, luego de que en octubre Nación redujera el vademécum a seis principios activos cardiovasculares, una medida que llevó a la Defensoría provincial a alertar por posibles interrupciones de tratamientos.

En educación, exigieron precisiones sobre las partidas para salarios, becas, investigación y funcionamiento de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), cuya comunidad marchó en octubre en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre la conectividad en escuelas rurales, punto sobre el cual la administración central indicó que la provincia aún no adhirió al nuevo convenio.

En materia energética, consultaron por la implementación y el impacto en las boletas de los bloques de consumo eléctrico subsidiado para zonas cálidas o muy cálidas, que el Gobierno amplió en octubre ante el mayor uso de refrigeración.

Cuestión Malvinas y próximos pasos

Por último, Zamora y Neder requirieron información sobre las gestiones diplomáticas y jurídicas frente a la presencia militar británica y la exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, tema por el cual la Cancillería presentó una protesta formal ante el Reino Unido en septiembre.

La presentación de estas consultas no implica por sí misma la reactivación de servicios ni la asignación de partidas. El trámite continuará ahora con las respuestas formales de la Jefatura de Gabinete, ya que hasta el momento no se confirmaron plazos ni compromisos concretos de ejecución.