Santiago del Estero: Elías Suárez anunció un plan estratégico 2027-2028 con eje en la producción y el empleo

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, presentó el Plan Estratégico 2027-2028 durante una reunión plenaria del Consejo Económico y Social, realizada este lunes en el Centro de Convenciones Fórum. La propuesta contempla obras viales e hídricas, construcción de viviendas, impulso a la industria y medidas para fortalecer la producción, con el objetivo de generar empleo y ampliar las oportunidades en el territorio provincial.

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El encuentro reunió al vicegobernador Carlos Silva Neder; al jefe de Gabinete, Víctor Araujo; ministros del gabinete provincial y representantes de cámaras empresariales, sectores del trabajo, universidades, colegios profesionales, sociedades rurales, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil. Durante la jornada también se realizó un balance del primer año de gestión.

Suárez recordó que el 26 de octubre de 2025 la ciudadanía ratificó en las urnas el proyecto de unidad provincial y sostuvo que el mandato es continuar trabajando por el crecimiento con solidaridad, orden, igualdad de oportunidades y equidad. En ese marco, señaló las dificultades del contexto socioeconómico nacional, vinculadas con la paralización de la obra pública y la reducción de las transferencias a las provincias.

Obras viales, agua potable y viviendas

Entre los principales anuncios del plan se encuentra el mejoramiento de 1.430 kilómetros de caminos secundarios y terciarios para conectar localidades del interior con rutas provinciales y nacionales.

En materia hídrica, el Gobierno prevé finalizar obras en distintas localidades de los departamentos Mitre, Atamisqui, Banda, Salavina, Figueroa, Copo y Pellegrini. También anunció nuevos trabajos prioritarios para 2027 en Atamisqui, Aguirre, Figueroa y Moreno.

El programa incluye los acueductos del Oeste, que abarcará zonas de Choya y Guasayán, y del Sudeste, con obras previstas en Moreno, Juan Felipe Ibarra, Taboada y Belgrano. A esto se sumará la construcción de un azud derivador sobre el río Salado para alimentar el Canal de Dios, desde Monte Quemado hasta Pampa de los Guanacos.

Según lo anunciado, el conjunto de las intervenciones permitirá garantizar agua potable y segura a 72.400 personas. También se contemplan defensas, bordos de contención y tareas de limpieza de canales en los bajos submeridionales.

Otro eje será la construcción de viviendas con recursos provinciales. El plan prevé 2.000 nuevos módulos habitacionales sociales para familias vulnerables y 1.500 viviendas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). De acuerdo con las estimaciones oficiales, estas iniciativas generarían 5.200 puestos de trabajo directos e indirectos, mediante la participación de la UOCRA, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.

Industria, energía y producción

El plan contempla la construcción y el desarrollo de plantas solares localizadas para generar energía y reducir costos, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Además, Suárez anticipó que enviará a la Cámara de Diputados una propuesta de modificación de la Ley de Promoción Industrial. La iniciativa buscará impulsar la industrialización de materias primas agropecuarias, integrar las distintas etapas de las cadenas productivas y generar valor agregado. También prevé incorporar energías renovables a los procesos industriales y desarrollar herramientas para las empresas tecnológicas y la economía del conocimiento.

En el sector productivo, el Gobierno proyecta mantener las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ampliar las Agencias de Desarrollo Territorial de 12 a 19, con el objetivo de asistir a más de 9.000 productores familiares.

Durante el balance de gestión, Suárez informó que ya fueron aprobados $4.452 millones en créditos del CFI para el sector privado. También destacó el alcance del programa Santiago Crece con Vos, que llega a más de 6.200 jóvenes de 28 localidades mediante 61 cursos de formación en tecnología, industria y oficios, avalados por universidades e institutos y acompañados por incentivos económicos.

En educación, mencionó los concursos para cubrir 337 cargos directivos y una pauta salarial del 42,4% para 2026, junto con el cumplimiento del programa de bonos. La agenda anunciada también incluye la incorporación de salas de tres años, la creación de Nodos Tecnológicos, una red sanitaria integrada con teleconsulta y la modernización de áreas estatales mediante inteligencia artificial.

Participación de los sectores

El plenario también contó con intervenciones de representantes de instituciones que integran el Consejo Económico y Social. El rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Luis Lucena, valoró la articulación entre el Estado, las universidades, las organizaciones sociales y el sector productivo. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, destacó la colaboración académica en programas educativos y proyectos de infraestructura vial e hidráulica.

Desde el sector rural, Pablo Karnatz, de Confederaciones Rurales Argentinas, planteó la necesidad de invertir en infraestructura, desarrollar la producción de alfalfa y mejorar la productividad ganadera. José Manubens, de la Sociedad Rural de Quimilí, valoró las obras y las medidas orientadas a promover el desarrollo agropecuario.

A su vez, Sebastián Cavadini, de la Cámara Tecnológica, resaltó la importancia de generar empleo de calidad, retener talentos locales e impulsar la soberanía tecnológica. Alejandro Jurado, de la Sociedad Rural de Bandera, destacó las obras viales y las medidas de seguridad rural. Doris Vizgarra, de la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de Santiago del Estero (Fepuse), valoró los acuerdos con colegios profesionales y la participación de especialistas en la elaboración de políticas públicas.

Al cierre, Suárez sostuvo que la inversión prevista apunta a dinamizar la economía mediante más empleo y capacitación, acompañar la producción y avanzar en la industrialización de materias primas, con orden administrativo y equilibrio presupuestario. El Plan Estratégico 2027-2028 será enviado a la Legislatura junto con el proyecto de Presupuesto 2027 y la modificación de la Ley de Promoción Industrial.