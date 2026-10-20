Junto al CFI, Santiago del Estero invertirá $4.452 millones para fortalecer la producción y potenciar la economía local

Junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno de Santiago del Estero invertirá $4.452 millones en 46 proyectos locales con el fin de beneficiando a productores, comerciantes, profesionales, PyMEs y emprendedores. El objetivo del gobernador Elías Suárez es fortalecer la economía provincial, impulsa nuevas inversiones y genera oportunidades laborales.

{{{htmlAmp}}}

En un acto realizado este martes, el mandatario provincial entregó los primeros créditos con el objetivo de fomentar el desarrollo. "Seguiremos gestionando recursos y generando oportunidades para fortalecer el desarrollo de nuestra provincia y mejorar la calidad de vida de los santiagueños", expresó en mandatario en su cuenta de X.

Además, Suárez agradeció a la CFI por el "acompañamiento y el trabajo en conjunto para acercar herramientas de financiamiento a quienes invierten, producen y emprenden en Santiago del Estero".

Entre los proyectos elegidos se encuentran profesionales que necesitan incorporar herramientas, emprendedores que buscan desarrollar nuevas actividades y productores agropecuarios interesados en mejorar sus rendimientos. “Hoy vemos cómo estos créditos van a acompañar a productores para producir más, mejor, con mejores rindes, con mejores oportunidades”, expresó Suárez durante el evento.

El gobernador señaló también que en los últimos meses se realizaron acciones de difusión junto con cámaras empresariales, universidades, colegios profesionales, organizaciones de emprendedores y representantes del sector agropecuario para promover el incentivo.

Fortalecimiento de la economía regional

Este tipo de incentivos no son nuevos en Santiago del Estero. En junio, Suárez encabezó un acto junto al secretario general de la CFI, Ignacio Lamothe, y firmaron dos convenios estratégicos destinados a fortalecer el desarrollo productivo, impulsar la modernización tecnológica y ampliar el acceso al financiamiento para productores, emprendedores y empresas de la provincia, en el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande.

Los acuerdos contemplaron una inversión de $11.500 millones destinada a potenciar el entramado productivo santiagueño. Por un lado, se pusieron a disposición $10.000 millones en líneas de crédito para PyMEs, emprendedores y proyectos productivos, mientras que otros $1.500 millones se destinaron al fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Territorial distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Qué es el CFI

El CFI es un organismo público interestatatal creado en 1959 para impulsar el desarrollo regional, la planificación estratégica y la financiación de proyectos productivos en las provincias. No depende de Nación, sino que pertenece y es gestionado por los gobernadores de todas las provincias argentinas.

Con más de 65 años de trayectoria, el Consejo se encarga de diseñar programas de inversión y ejecutar proyectos. Según la página oficial de la CFI, el organismo trabaja de manera colaborativa con los gobiernos provinciales acompañando todas las etapas de proyectos productivos que alienten a las economías regionales.