Tras la aprobación del proyecto de Milei, La Rioja pierde el subsidio al gas por el nuevo régimen de Zonas Frías

Tras la votación en el Senado, La Rioja dejará de contar con el subsidio nacional del régimen de Zonas Frías luego de la reforma modifique el alcance de los subsidios al gas en distintas regiones del país. El ajuste que alcanza a 1,16 millones de usuarios en once provincias tiene como objetivo reducir el gasto en US$ 400 millones anuales según el Gobierno de Javier Milei.

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La modificación implica un regreso a criterios similares a los que regían antes de la ampliación del régimen realizada en 2021. Con el nuevo esquema, el beneficio quedará concentrado principalmente en determinadas regiones consideradas de mayor impacto climático.

La cobertura se mantendrá para la región Patagónica, la zona de Malargüe en Mendoza y la Puna, mientras que distintas provincias del centro, Cuyo y el norte argentino quedarán fuera del esquema.

En este nuevo escenario, La Rioja perderá completamente el subsidio al gas, al igual que San Juan y Catamarca. De esta manera, los usuarios residenciales de la provincia dejarán de contar con la reducción tarifaria asociada al régimen de Zonas Frías.

El impacto sobre los hogares riojanos

La reforma también establece nuevas condiciones para determinar quiénes podrán acceder a la asistencia sobre las tarifas de gas. Uno de los principales cambios está relacionado con la focalización del beneficio y con los ingresos de los usuarios.

Según el nuevo esquema, el subsidio estará concentrado exclusivamente en el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte. Además, se establecerá un límite de ingresos para acceder a la asistencia, equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

La modificación se produce en un contexto de cambios en el esquema nacional de subsidios y tendrá consecuencias para millones de usuarios. En total, el nuevo régimen contempla un universo de aproximadamente 4,1 millones de usuarios afectados por las modificaciones, incluyendo hogares de distintas provincias y municipios que quedarán fuera de la cobertura.

Para La Rioja, el cambio supone el fin de un beneficio que hasta ahora permitía reducir el costo del servicio de gas mediante una tarifa diferencial. La provincia, junto con otras jurisdicciones del norte y Cuyo, quedará excluida del régimen mientras la asistencia se concentra en las regiones contempladas por los nuevos criterios.