Con una inversión de $5.517 millones, Kicillof inauguró obras urbanas clave de pavimento e infraestructura

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de inauguración de obras de pavimentación e infraestructura urbana en el barrio Villa Argentina de Florencio Varela. Del mismo modo, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Si en la Provincia utilizáramos la lógica absurda de la motosierra y el ajuste, nunca se hubieran concretado estas obras de pavimentación e iluminación que necesitaban los vecinos de Florencio Varela”. “No podemos esperar a ver si algún día las hace el mercado: aquí las grandes obras de infraestructura, las que transforman el día a día de la gente, las hace el Estado o no las hace nadie”, agregó el mandatario provincial.

En el marco del pacto de deuda que se encuentra en negociación entre Javier Milei y el Tesoro Nacional de EEUU, el gobernador expresó: “Como la política económica del Gobierno nacional fracasó, ahora están pidiendo a los gritos un préstamo a los Estados Unidos: los bonaerenses ya comprendimos que nada de eso va a utilizarse para construir rutas, hospitales y escuelas”. “El Presidente está decidido a no usar ni un dólar para el bienestar del pueblo: al revés, cada decisión que toma es un golpe más a los sectores vulnerables y a la clase media que sufre porque no llega a fin de mes”, añadió el gobernador.

“A pesar de que las urnas sonaron fuerte en septiembre, Javier Milei no las escuchó. En octubre tenemos una nueva oportunidad si acompañamos a la lista de Fuerza Patria, que está conformada por candidatos que defienden los intereses de la Provincia y que están convencidos de que el camino para un futuro mejor es con la ampliación de derechos y la justicia social”, concluyó

A partir de una inversión de $5.517 millones, las obras incluyeron la pavimentación de 18 cuadras, trabajos de hidráulica con construcción de sumideros para optimizar el escurrimiento del agua y la instalación de luminarias LED. En ese marco, el intendente Andrés Watson expresó: "La inauguración de estas obras mejoran la circulación y facilitan el acceso y la conectividad en nuestro municipio: agradecemos al Gobierno bonaerense que incansablemente trabaja por nuestros vecinos y vecinas”.

Más inversión del Estado provincial

Por otro lado, a través del programa Mi Escritura, Mi Casa, se otorgaron 200 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del partido. Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humano, Juan Martín Mena resaltó: “A pesar de este contexto tan adverso, cuando se trata de garantizar derechos y de acercar soluciones, la Provincia está presente: vamos a seguir gestionando las escrituras de manera gratuita para las y los bonaerenses que tanto las esperan”.

Por su parte, el secretario general de La Bancario, Sergio Palazzo, sostuvo: “Estas políticas se pueden realizar porque, a diferencia del Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires hay un Estado presente que se preocupa por mejorar la vida de los bonaerenses: es nuestro compromiso ampliar los derechos y reducir las desigualdades”.