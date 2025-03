Lula dice que Zelenski fue humillado y que la escena en la Casa Blanca fue "grotesca"

FILE PHOTO: Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends the National Seal of Commitment to Literacy Award Ceremony in Brasilia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el sábado que su par ucraniano, Volodímir Zelenski, fue humillado durante su encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y calificó de "grotescas" las escenas, transmitidas en directo por la prensa. "No soy diplomático, pero desde que la diplomacia fue creada no se veía una escena tan grotesca, tan irrespetuosa como la que tuvo lugar en el Salón Oval de la Casa Blanca", dijo Lula a periodistas en Montevideo, donde se encuentra para la toma de posesión del presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi. "Yo, honestamente, creo que hay una parte de la sociedad que vive de la falta de respeto a los demás, y no es posible hablar de democracia si no hay respeto a otro ser humano. Creo que Zelenski fue humillado, creo que, en la mente del presidente (Trump), Zelenski se lo merecía", continuó. Lula, que se reunió el sábado por la mañana en un encuentro bilateral con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, también afirmó que le dijo al alemán que Europa probablemente sería responsable de la reconstrucción de Ucrania y del mantenimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "Y es muy posible que se culpe a Europa del desastre que está ocurriendo, cuando en realidad no es un problema de ningún país, es un problema de irresponsabilidad de personas que no quieren discutir sobre la paz y prefieren discutir sobre la guerra", afirmó. Lula también recordó la propuesta de negociación elaborada por Brasil y China, que sentaría a Ucrania y Rusia a una mesa en la que otros países también actuarían como mediadores. "Durante mucho tiempo la Unión Europea defendió que era necesario hablar sólo con Zelenski y no con Putin. Ahora que Trump ha hablado con Putin, la UE quiere que Zelenski participe. No creo que pueda haber paz sin la participación de los dos adversarios que están en conflicto", dijo. Con información de Reuters