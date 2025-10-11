Al menos 60 muertos en un atentado contra Al-Fashir en Sudán, según activistas

Un refugio donde personas desplazadas se protegen de los bombardeos en El Fashir, Sudán

Los ataques con drones y artillería de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido contra un refugio de la ciudad sudanesa de Al Fashir mataron al menos a 60 personas el viernes por la noche y el sábado por la mañana, según activistas locales.

Al Fashir está sitiada por las Fuerzas de Apoyo Rápido en su lucha por hacerse con el control del último bastión del ejército en la región de Darfur.

El asedio ha propagado el hambre y las enfermedades en la ciudad y los incesantes ataques de drones y artillería han alcanzado refugios para desplazados, mezquitas y hospitales y clínicas.

"Quedan cadáveres bajo los escombros, y otros fueron quemados vivos dentro de las caravanas de refugios; niños, mujeres y ancianos asesinados a sangre fría", afirmaron los Comités de Resistencia de al-Fashir en un comunicado a primera hora del sábado. En una nota posterior, el comité afirmó que el refugio había sido alcanzado dos veces por aviones no tripulados y ocho por proyectiles de artillería.

El comité de resistencia afirmó que cientos de civiles han muerto a causa de los ataques, y los residentes que hablaron con Reuters dijeron que habían excavado búnkeres en sus casas y barrios para protegerse.

El grupo activista afirmó que la ciudad está perdiendo una media diaria de 30 personas a causa de la violencia, el hambre y las enfermedades.

Con información de Reuters