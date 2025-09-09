Reino Unido no ha concluido que las acciones de Israel en Gaza constituyan un genocidio

FOTO DE ARCHIVO: Tanques israelíes en el lado israelí de la frontera con Gaza, en Israel

Reino Unido no ha llegado a la conclusión de que Israel esté cometiendo un genocidio contra los palestinos de Gaza, pero ha criticado en una carta gubernamental el "espantoso sufrimiento" de la población civil allí antes de una reunión entre el primer ministro Keir Starmer y el presidente israelí.

Israel ha sido ampliamente acusado de este crimen, incluso por el mayor grupo mundial de estudiosos del genocidio, durante su campaña de casi dos años en el enclave palestino, en la que han muerto más de 64.000 personas, según las autoridades locales.

Israel rechaza la acusación, alegando su derecho a la autodefensa tras el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por militantes de Hamás, que causó la muerte de 1.200 personas y la captura de 251 rehenes, según cifras israelíes.

Starmer tiene previsto reunirse el miércoles en Downing Street con el presidente israelí, Isaac Herzog, un dirigente que desempeña en gran medida un papel protocolar, informó su portavoz.

La guerra de Gaza ha tensado las relaciones entre Reino Unido e Israel. El gobierno israelí está enfurecido por el plan británico de reconocer un Estado palestino e impedir que funcionarios israelíes asistan esta semana a su mayor feria de defensa.

Starmer se enfrenta a las críticas de algunos de sus legisladores laboristas por haber aceptado reunirse con Herzog, y que se han mostrado indignados por las imágenes de niños hambrientos en Gaza.

A la pregunta de si se había activado el deber legal del gobierno de prevenir el genocidio, David Lammy, ministro británico de Asuntos Exteriores hasta el viernes, escribió en una carta del 1 de septiembre a un comité parlamentario que el gobierno había considerado cuidadosamente el riesgo de genocidio.

"Según la Convención sobre el Genocidio, el delito de genocidio solo se produce cuando existe una 'intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso'", dijo en la carta vista por Reuters.

"El Gobierno no ha llegado a la conclusión de que Israel esté actuando con esa intención".

Lammy fue ministro de Asuntos Exteriores desde mediados de 2024 hasta el viernes, cuando fue sustituido por Yvette Cooper y nombrado viceprimer ministro como parte de un ajuste.

Su carta añadía: "El elevado número de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños, y la destrucción generalizada en Gaza son absolutamente terribles. Israel debe hacer mucho más para prevenir y aliviar el sufrimiento que está causando este conflicto".

La postura mantenida durante mucho tiempo por el gobierno británico ha sido que el genocidio debe ser determinado por los tribunales.

Con información de Reuters