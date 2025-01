Los equipos de rescate palestinos buscan personas bajo los escombros en el segundo día de alto el fuego

Algunos palestinos montan en un vehículo junto a los escombros de casas y edificios destruidos durante la guerra, tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, en Rafáh, en el sur de la Franja de Gaza

Los servicios de emergencia palestinos informaron el lunes de que se estaba buscando a miles de palestinos que se creía que habían quedado sepultados bajo los escombros, mientras los residentes de Gaza expresaban su conmoción por la devastación en el segundo día de alto el fuego entre Israel y Hamás.

La tregua en esta guerra de 15 meses, que ha asolado la Franja de Gaza e inflamado Oriente Próximo, entró en vigor el domingo con la liberación de los tres primeros rehenes en poder de Hamás y de 90 palestinos liberados de las cárceles israelíes.

Ahora la atención empieza a centrarse en la reconstrucción del enclave costero que el ejército israelí ha demolido en represalia por un ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aquel asalto causó la muerte de 1.200 personas y la toma de unos 250 rehenes en Gaza, según los recuentos israelíes. En el conflicto posterior han muerto más de 47.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

"Buscamos a 10.000 mártires cuyos cuerpos permanecen bajo los escombros", dijo Mahmoud Basal, portavoz de los Servicios Civiles de Emergencia palestinos.

Al menos 2.840 cadáveres resultaron calcinados y no hay rastro de ellos, añadió.

El gazatí desplazado Mohamed Gomaa perdió a su hermano y a su sobrino en la guerra.

"Fue una gran conmoción y la cantidad (de gente) que se siente conmocionada es incontable por lo que le ha ocurrido a sus casas: es destrucción, destrucción total. No es como un terremoto o una inundación, no, no, lo que ha ocurrido es una guerra de exterminio", afirmó.

Algunos residentes y miembros del personal médico de Gaza afirmaron que, en su mayor parte, el alto el fuego parecía mantenerse, aunque se produjeron incidentes aislados. El personal médico dijo que ocho personas habían sido alcanzadas por fuego israelí desde el lunes por la mañana en la ciudad meridional de Ráfah, sin dar detalles sobre su estado.

El ejército israelí dijo que estaba comprobando las informaciones.

Se necesitarán miles de millones de dólares para reconstruir Gaza tras la guerra. Una evaluación de daños de la ONU publicada este mes mostraba que limpiar más de 50 millones de toneladas de escombros dejados tras el bombardeo israelí podría llevar 21 años y costar hasta 1.200 millones de dólares.

Por su parte, un informe de la ONU del año pasado afirmaba que la reconstrucción de las casas destrozadas de Gaza llevaría al menos hasta 2040, pero podría prolongarse durante muchas décadas.

Se cree que los escombros están contaminados con amianto y se sabe que algunos campos de refugiados destruidos durante la guerra se construyeron con este material.

Israel afirmó que su objetivo en la guerra era erradicar a Hamás y destruir la red de túneles que construyó bajo tierra.

Con información de Reuters