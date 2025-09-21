Con recursos propios, La Rioja avanza en el asfaltado e iluminación de rutas clave para el desarrollo de la región

En un contexto marcado por la paralización de la inversión a nivel nacional, el Gobierno de La Rioja concretó trabajos de reasfaltado e iluminación en rutas de la ciudad de Chilecito con fondos provinciales. Además se hizo entrega de 50 lámparas LED para la delegación municipal.

En el acto se destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y municipal, reflejado en diversas obras que mejoran la calidad de vida de la comunidad, como la puesta en valor de la Capilla San Isidro Labrador, la entrega de viviendas mediante el Plan Angelelli, mejoras habitacionales, nueva iluminación y el reasfaltado del acceso a las Colonias.

Además, se entregó la carpeta técnica a la empresa encargada de ejecutar la iluminación completa del trayecto de ingreso, una inversión superior a 80 millones de pesos. Además, desde Obras Públicas, el secretario Raúl Andalor entregó 50 lámparas LED para la Delegación Municipal.

Se destinaron fondos para el cierre perimetral de un espacio deportivo, la compra de indumentaria para estudiantes y el fortalecimiento económico de una institución artística local, con el objetivo de apoyar el desarrollo educativo, cultural y comunitario de la zona.

La jornada concluyó con presentaciones artísticas de ballets y grupos musicales, coronando un aniversario que reafirma el crecimiento y la identidad.

La Rioja busca reactivar la industria caprina

Ricardo Quintela recibió una propuesta para reactivar la producción de quesos caprinos en el Departamento General Ortiz de Ocampo, en el marco del 148° aniversario de la jurisdicción. La iniciativa fue presentada por la Cooperativa Cabritera de Milagro, con más de 20 años de trayectoria en la región, que busca retomar la recolección de leche y la elaboración de quesos con el acompañamiento del Estado y de instituciones técnicas.

El gobernador de la provincia destacó el valor del proyecto como una herramienta clave para fortalecer la economía local, generar empleo y brindar nuevas oportunidades a los pequeños productores caprinos. El objetivo es recuperar una actividad tradicional y transformarla en motor de desarrollo para toda la comunidad.