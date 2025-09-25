En una nueva acción destinada a fortalecer la producción local, el Gobierno de la provincia de Formosa, dirigido por Gildo Insfrán, puso en funcionamiento en la localidad de Las Lomitas un moderno sistema de bombeo de agua que beneficiará directamente a más de 75 familias ladrilleras de la zona.

Durante el acto, que se concretó este miércoles 24, el vicegobernador Eber Solís destacó: "Todo esto es el resultado del compromiso permanente de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que garantiza un Estado presente en cada etapa del proceso productivo de los ladrilleros".

En ese mismo marco, el subsecretario de Economía Social, Ricardo Fischer, afirmó que "esto viene a culminar lo que se empezó a hacer, recorriendo ladrillería por ladrillería, viendo las necesidades, porque el gobernador Insfrán lo encomendó". Y remarcó: "Primero necesitaban herramientas y se las trajimos. Después el agua y la bajada de luz para la bomba, así como el movimiento de suelo, una motosierra y un montón de otras cosas que relevamos y las fuimos haciendo a través del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP)".

Una obra de trascendencia para los vecinos

Fischer destacó que “se puso una bomba nueva que tiene 1900 metros y que va a llegar a todas las ladrillerías del barrio”, y remarcó que con esto se culmina "lo último que faltaba para que puedan trabajar, producir y vivir mejor”. En esa línea, uno de los ladrilleros, llamado Otilio “Oti” Vázquez, agradeció al gobernador Insfrán por todo lo concretado y celebró: “Este trabajo que nos hizo nuestro Gobernador, ningún ladrillero lo pensó ni lo soñó -realzó-".

"Qué más se puede decir que un millón de gracias, gracias a esto hay agua la ladrillería. Siempre se lo va a apoyar, y hay que remarcar que puede contar con los vecinos de la zona, porque los ladrilleros son gente agradecida”, concluyó el trabajador.

El compromiso del Gobierno provincial

Desde el SPAP se informó que ya está en marcha un equipo de bombeo que toma agua cruda del riacho Madrejón de Las Lomitas, para luego ser bombeado a través de cañerías que cubren unos 1900 metros con 45 conexiones, y que abastecerá de agua a todos los ladrilleros. Además, se remarco el gran beneficio que esto significa para los productores: "Antes debían ir hasta las orillas del Madrejón a colocar los equipos de bombeo y bombeaban a sus distintos lugares, para así poder generar el barro para el adobe y realizar los ladrillos”.

"Se evitan el costo de los motores de los equipos, las horas de instalarlos en las orillas del riacho y el riesgo que esto conlleva, como por ejemplo que se queme el equipo por las altas temperaturas que hay en la zona. Ahora tienen un ahorro importante y la tranquilidad de que cuentan con el agua disponible enfrente de su domicilio”, concluyeron.