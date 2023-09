Médicos podrán hacer interconsulta a distancia y contar con una red de diagnóstico por imágenes

El gobernador bonaerense Axel Kicillof puso en marcha hoy la plataforma Telemedicina que permitirá que cualquier trabajador de la salud acceda a una interconsulta con profesionales de más de cien especialidades y anunció una Red de Diagnóstico por imágenes.

"Acá hubo un esfuerzo por emplear la tecnología para universalizar y generar condiciones de acceso, de igualar derechos", afirmó el mandatario bonaerense durante el acto de lanzamiento de ambas iniciativas en el Salón Dorado junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Kicillof repasó cómo encontró el sistema de salud pública provincial al asumir su gestión y lo resumió con una frase: "Ya estábamos en emergencia antes que se declarara la peor calamidad sanitaria".

Detalló los problemas de infraestructura sanitaria ,"las condiciones salariales deplorables de los trabajadores de la salud, la falta de regularización de los contratados" y que "estaba en cero la flota de aviones y helicópteros".

"No crean que la tecnología por su naturaleza tiende a igualar e integrar, ha pasado todo lo contrario. La tecnología no es neutral, no es democrática, casi me animo a decir que es todo lo contrario", apuntó.

Sostuvo que hoy desde la oposición "no solo están contra la salud pública sino que defienden al monopolio. Nunca vi en mi vida alguien que desde la tribuna, y buscando el voto, defienda los monopolios. Les digo no son buenos los monopolios, no está bueno el monopolio".

Destacó que con la plataforma Telemedicina los pacientes "tendrán la posibilidad de interconsulta virtual" y los médicos podrán realizar una segunda consulta sin necesidad de que su paciente o él deba trasladarse. Agregó que con la Red de Diagnóstico por imágenes habrá un especialista en imágenes las 24 horas.

Por su parte, el ministro Kreplak aseguró que las dos iniciativas lanzadas hoy suponen "un cambio de paradigma, un hito que tiene detrás el trabajo de cientos de trabajadores del ministerio en auxilio para el trabajo de miles de trabajadores de la salud de esta preciosa provincia que precisa de una integración de sus sistema de salud".

Destacó que con la plataforma "más de cien profesionales estarán disponibles para garantizar la atención en oncología, cuidados paliativos, cardiología, endocrinología, neurología, traumatología, especialidades pediátricas, genética, enfermedades metabólicas, entre otras".

"Invitamos a todos los municipios a adherirse a esta plataforma de interconsulta para acceso a la salud uniforme, equitativo y de máxima calidad", remarcó.

Según detalló en unas filminas que proyectó el ministro, un profesional solicita la opinión de un especialista y esta solicitud queda en la Historia de Salud Integrada; el profesional solicitante reservará algún turno en los nodos de especialistas disponibles en los hospitales de la provincia".

"Ambos profesionales se conectarán por videoconferencia dejando constancia en la Historia de Salud Integrada", precisó la filmina.

Respecto a la Red de Diagnóstico por imágenes funcionará las 24 horas y permitirá que "un especialista en imágenes acceda a una imagen subida al sistema por el médico y de su informe".

Kreplak destacó que ambas iniciativas implican "una inversión muy grande y seguimos incorporando más salud para todos y todas".

Remarcó que esta gestión "está haciendo crecer como nunca en la historia el sistema de salud pública, este gobernador (Axel Kicillof) ha puesto en valor como nunca en la historia a este sistema de salud".

