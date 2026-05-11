Ministros europeos rechazan la propuesta de Putin de que Schröder participe en el diálogo con Rusia

FOTO DE ARCHIVO. El excanciller alemán Gerhard Schröder asiste a un servicio ecuménico con motivo de la celebración de la reunificación alemana en la iglesia de St. Michaelis en Hamburgo, Alemania

Por Andrew Gray y ​Lili Bayer

BRUSELAS, 11 mayo (Reuters) - Gobiernos de la Unión Europea rechazaron el lunes la propuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que ‌el excanciller alemán Gerhard Schröder ‌pudiera representarlos en posibles conversaciones futuras con Moscú sobre la seguridad del continente.

Putin dijo el sábado que creía que la guerra en Ucrania estaba llegando a su fin y que estaría dispuesto a negociar nuevos acuerdos de seguridad para Europa, con Schröder como su socio preferido.

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Sin embargo, ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, expresaron su escepticismo ​respecto a que Rusia ⁠estuviera dispuesta a poner fin a la guerra y a negociar ‌de buena fe sobre la paz y la seguridad en ⁠Europa.

Descartaron cualquier papel para Schröder, quien ha ⁠trabajado para empresas estatales rusas y ha cultivado una estrecha relación con Putin.

"Está claro por qué Putin quiere que sea él la persona elegida: para ⁠que, en realidad, (...) se sentara a ambos lados de la mesa", ​dijo a los periodistas la jefa de política exterior ‌de la UE, Kaja Kallas.

"Si le ‌damos a Rusia el derecho a nombrar a un negociador en ⁠nuestro nombre, (...) eso no sería muy sensato".

El ministro de Europa de Alemania, Günther Krichbaum, dijo que Schröder, que fue canciller entre 1998 y 2005, no tenía las credenciales necesarias para ser un "mediador imparcial".

"Está, y sin duda ​ha estado, muy ‌influenciado por el señor Putin. Las amistades cercanas pueden ser legítimas en cualquier parte del mundo, pero no ayudan a que uno sea percibido como un mediador imparcial", dijo Krichbaum.

LA UE TIENE UNA POLÍTICA DE AISLAMIENTO CON RUSIA, PERO ALGUNOS PIDEN DIÁLOGO

La ⁠UE ha seguido una política de aislamiento de Rusia desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022. Ha impuesto sanciones y ha mantenido pocos contactos políticos y diplomáticos de alto nivel con Rusia.

Pero dado que las conversaciones lideradas por EEUU para poner fin al conflicto avanzan poco, ya que Washington se centra en la guerra en Irán, algunos funcionarios europeos han instado ‌a la UE a considerar conversaciones directas con Moscú, posiblemente lideradas por un enviado especial.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo la semana pasada que estaba hablando con otros líderes de la UE "para organizarnos e identificar lo que necesitamos" para hablar con Rusia cuando llegue "el momento adecuado".

El ministro de Asuntos ‌Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que la UE podría participar en conversaciones que serían "complementarias" a las negociaciones lideradas por EEUU, pero no dio más detalles.

"Podríamos hablar ‌de (un) nuevo papel ⁠de Europa", dijo a los periodistas en Bruselas. "Tenemos las principales conversaciones de paz bajo el liderazgo de EEUU y necesitamos ​esta vía, (...) pero Europa también podría desempeñar su papel".

Con información de Reuters