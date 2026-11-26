La Rioja expande su actividad minera con tres compañías que sumaron nuevas áreas de exploración en el oeste provincial. En total, las zonas de trabajo abarcan una superficie de casi 21.800 hectáreas repartidas entre los departamentos Coronel Felipe Varela, General Lamadrid e Independencia.

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El mayor avance lo encabezó Aguilar Grafito S.A. tras incorporar tres sectores en Coronel Felipe Varela que reúnen más de 10.500 hectáreas. En segundo lugar se encuentra la zona minera ubicada en el departamento Independencia, con un permiso exploratorio de 9.300 hectáreas. Por otra parte, General Lamadrid completa las 21.800 hectáreas con 2.000 hectáreas en una mina en proceso de delimitación territorial.

Minería en el oeste provincial

En el departamento Coronel Felipe Varela, Aguilar Grafito S.A. logró registrar tres nuevas áreas llamadas Teo 1 Norte, Teo 1 Sur y Belén. Los dos primeros sectores tienen cerca de 5.000 hectáreas cada uno y están ubicados dentro de una zona de cateo que ya estaba en manos de la empresa. El tercero, Belén, suma otras 592 hectáreas.

Con estas tres incorporaciones, la compañía suma más de 10.564 hectáreas en Coronel Felipe Varela. Ese terreno se añade a las 3.559 hectáreas en Tunas, lugar donde la empresa también mantiene permisos mineros activos.

En General Lamadrid, la Dirección General de Minería aprobó la mensura de Petrel 1, un área solicitada por la empresa Aguilar Polimetálica S.A. Por otra parte, en el departamento Independencia se registró un nuevo permiso de exploración y cateo denominado Aurora I, solicitado por Aurora del Norte S.R.L.

Según la información difundida por el Gobierno de La Rioja, todos los trabajos están sujeto al cumplimiento de las exigencias legales y ambientales correspondientes.

La Rioja capacita mano de obra local

El Gobierno de La Rioja impulsa la generación de empleo mediante la minería con la capacitación de mano de obra local y el desarrollo de proveedores riojanos. Desde Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) remarcan que la prioridad pasa por preparar a los trabajadores para cubrir los puestos que demandará la industria en los próximos años.

En diálogo con medios locales, el presidente de EMSE, Walter Gómez, explicó que la actividad en el territorio riojano transita una instancia preliminar, enfocada en tareas de prospección y exploración para detectar zonas geológicas con potencial productivo.

De acuerdo con los datos que detalló el funcionario, actualmente son 17 las compañías que trabajan en distintos puntos de la provincia en la búsqueda de minerales, mientras que entre seis y siete firmas tienen previsto iniciar etapas de perforación esta temporada, siempre que el clima lo permita.