Contra el relato libertario: La Rioja apuesta a desarrollar 27 proyectos mineros y ya confirmó US$40 millones de inversión

La Rioja cuenta con 27 proyectos mineros distribuidos en distintas etapas de desarrollo, que abarcan más de 630.000 hectáreas y comprenden iniciativas de cobre, litio, grafito, polimetales y tierras raras. Según el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030, diez emprendimientos se encuentran en exploración y otros 17 en prospección. Para la próxima temporada, la Provincia proyecta una campaña de perforación de 35.000 metros, con una inversión directa superior a los US$40 millones. Ninguno de los proyectos solicitó adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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“Hay proyectos mineros reales, concretos, con nombre y apellido en la provincia”, afirmó el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, en diálogo con El Destape, en respuesta a las declaraciones de Javier Milei, quien durante un acto en Catamarca sostuvo que La Rioja “no tiene ni un proyecto productivo” y atribuyó esa situación a la decisión del gobernador Ricardo Quintela de no adherir al régimen nacional.

El ministro respaldó su planteo con los datos del Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030, que registra 27 proyectos en la provincia: diez en etapa de exploración y 17 en prospección. En conjunto, abarcan 566.180 hectáreas en prospección y otras 64.681 hectáreas en exploración inicial. La cartera incluye iniciativas de cobre, litio, grafito, polimetales y tierras raras.

Bazán hizo hincapié en que las etapas de la actividad minera requieren tiempos diferentes y que no todos los proyectos pueden avanzar directamente hacia las perforaciones. “La prospección es el primer pasito, lo inicial que se hace en la actividad minera”, explicó. A partir de los datos obtenidos en esa instancia se pasa a la exploración, donde comienzan las perforaciones, aumenta la inversión y se genera un mayor movimiento económico.

En ese sentido, advirtió que el proceso no puede acelerarse solamente con disponibilidad de dinero. “No es que el primer año podés perforar 20.000 metros aunque tengas el recurso económico. El período de exploración va creciendo a medida que se va generando más información”, sostuvo.

El funcionario vinculó el ritmo actual de los emprendimientos con la historia minera provincial. “La Rioja estuvo un momento sin desarrollar la actividad minera por muchos años”, señaló, y consideró que esa situación explica parte de la distancia respecto de provincias que acumularon más tiempo de trabajo exploratorio.

El potencial cordillerano y los proyectos en marcha

Las mayores expectativas del Gobierno riojano están puestas en la franja cordillerana que limita con San Juan, donde se encuentra el megaproyecto Vicuña, integrado por Josemaría y Filo del Sol. Bazán espera que el avance de esos desarrollos favorezca la aparición de emprendimientos de escala internacional en territorio riojano. “No es que están en zonas con poco potencial. Lo que falta son años de trabajo que otras provincias ya hicieron”, afirmó.

Entre los proyectos de esa región mencionó Las Pailas, ubicado a unos 800 metros de Josemaría, que transita su segundo año de exploración y presenta potencial de cobre y oro. También destacó Peñas Negras, en el departamento General Lamadrid, dentro del Distrito Minero Vicuña, desarrollado por la canadiense Sendero Resources en asociación con la empresa estatal EMSE.

Otro grupo de iniciativas está vinculado con Integra Capital, cuyo principal accionista es el grupo de José Luis Manzano. Uno de esos emprendimientos es Buen Augurio, que se desarrolla junto a EMSE y donde ya se realizaron estudios geológicos, mapeos, análisis geofísicos y muestreos. Para la próxima temporada están previstas tareas preparatorias de perforación.

En Teografito, orientado al grafito cristalino tipo flake, ya se definieron los objetivos de perforación y se asignó presupuesto. La empresa también trabaja en un proyecto de litio cerca de Guandacol, donde seleccionó los sectores a perforar, y en otra iniciativa próxima a Chepes, con muestreos superficiales realizados y campañas geofísicas previstas.

La cartera provincial se completa con proyectos como Distrito Bermejo, Cerro Delta, Belle 11, Belle 13, Belle 15, Belle 26 y Pampita 3, además de iniciativas estatales o en fases iniciales como Gran Mascasín, Salar Altos Sapitos, El Leoncito, Cerro Blanco, Mogote y Caballos.

Por qué La Rioja rechaza el RIGI

El argumento central del Gobierno riojano contra el régimen nacional está relacionado con la distribución de los beneficios de las grandes inversiones. Durante la presentación del Plan Quinquenal en el Consejo Federal de Inversiones, Quintela sostuvo que el RIGI “representa una competencia desleal con nuestras industrias, con nuestras empresas”.

La Provincia cuestiona que el esquema no establezca compromisos suficientes para contratar trabajadores y proveedores locales. En contraposición, propone que los incentivos para la actividad minera se discutan mediante una legislación específica y no a través de un régimen general. Quintela también planteó la creación de una entidad nacional de hidrocarburos y minería con un esquema similar al de YPF.

Bazán sumó otro argumento: sostuvo que algunos de los proyectos que el Gobierno nacional exhibe como resultados del RIGI ya estaban en marcha antes de la sanción del régimen. “Filo del Sol, Josemaría, tampoco empezaron con el RIGI, ya estaban acá. No es que vinieron a partir del RIGI”, afirmó.

Según el ministro, las empresas buscan aprovechar condiciones impositivas más favorables, pero eso no significa que el régimen haya sido determinante para iniciar esos emprendimientos. De todos modos, aclaró que La Rioja no se opone a discutir incentivos ni a revisar la legislación minera vigente.

El planteo provincial se apoya en tres condiciones: que se genere el mayor valor agregado posible en la Argentina, que las provincias y municipios tengan una participación más amplia en los beneficios y que las pequeñas y medianas empresas locales puedan convertirse en proveedoras de la actividad.

Como ejemplo de lo que busca evitar, Bazán cuestionó la construcción de los campamentos del proyecto Vicuña, que, según afirmó, fueron traídos directamente desde China y tuvieron escasa participación local.

En paralelo, el Gobierno busca ampliar las oportunidades para las empresas riojanas mediante un plan de minería no metalífera para Los Llanos, enfocado en minerales industriales y rocas de aplicación. La iniciativa contempla plantas de molienda y agregado de valor en los departamentos de la región, con inversiones más accesibles para las pymes y posibilidades de generar empleo en plazos más cortos.