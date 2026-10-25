La Rioja busca convertir el desarrollo minero en más empleo y crecimiento productivo: todos los detalles

La actividad minera en La Rioja emplea actualmente a unas 300 personas de manera directa y proyecta un incremento de la demanda laboral en los próximos meses, a medida que avancen los trabajos de exploración en distintos puntos de la provincia.

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Así lo señaló el titular de CREPROMIN, Bazán, durante la Expo Empleo 2026 realizada en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), en declaraciones a Multimedio UNLaR, en el marco de la charla “Minería en La Rioja: desafíos y oportunidades para su desarrollo”.

El referente explicó que el sector atraviesa etapas de prospección, cateo y, principalmente, exploración. En ese escenario, destacó la importancia de que los proveedores locales se capaciten para cumplir con los estándares de calidad y excelencia que requieren las empresas mineras.

Según indicó Bazán, se espera un aumento de las contrataciones vinculado al inicio de las tareas de campo en la zona cordillerana. Estas actividades suelen desarrollarse durante seis o siete meses al año, de acuerdo con las condiciones operativas de las empresas.

La fuente citada proyectó que la mayor demanda de trabajadores podría comenzar en febrero o marzo. Sin embargo, la información difundida no precisa cuántos nuevos puestos podrían generarse ni qué perfiles laborales serán los más requeridos.

Proyectos en distintos departamentos

La Rioja cuenta con iniciativas orientadas a la búsqueda de cobre, litio, oro, grafito y minerales polimetálicos. Entre los proyectos mencionados se encuentran Peñas Negras, Distrito Bermejo, Cerro Delta, Caballos, Gran Mascasín, Teo Grafito y Las Pailas, distribuidos en distintos departamentos provinciales.

El desarrollo de estos emprendimientos se enmarca en el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030, que contempla la modernización de la normativa, la promoción de inversiones y el fortalecimiento de la participación de las comunidades locales bajo criterios de sostenibilidad.

En este contexto, la capacitación de trabajadores y proveedores aparece como uno de los desafíos para acompañar el crecimiento del sector y ampliar su impacto en la economía provincial.

El plan que busca incorporar pymes a la cadena de valor

El Gobierno de La Rioja avanzó en una estrategia para incorporar empresas y trabajadores locales a la cadena de valor de la actividad minera. A través del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja junto con Integra Capital organizaron una charla destinada a proveedores y prestadores de servicios, con el objetivo de presentar las oportunidades de contratación vinculadas a una nueva campaña de exploración que comenzará próximamente.

El encuentro se realizó en la Sala Federal del Paseo Cultural y contó con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera, la diputada nacional Gabriela Pedrali y el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, entre otras autoridades provinciales.

Durante la jornada, representantes de Integra Capital detallaron los bienes, servicios, equipamientos y perfiles profesionales y operativos que requerirán para las próximas actividades. También explicaron a los proveedores riojanos los estándares exigidos, las modalidades de contratación y la duración prevista de los convenios.

El ministro Federico Bazán destacó la importancia de generar vínculos directos entre las empresas mineras y las pymes de la provincia. “Buscamos que las mineras que están en etapa de iniciar perforación o en su segundo año tengan contacto directo con nuestros proveedores y pymes locales”, señaló.

El funcionario también valoró la articulación con empresas estatales como EMSE y planteó que el desarrollo de la actividad minera debe estar acompañado por criterios de transparencia, cuidado ambiental y uso responsable del agua.