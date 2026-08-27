“Milei fortalece a los bancos”: Pedrali destacó la victoria en el Congreso para frenar la morosidad de las familias

En el marco del tratamiento en Diputado por los proyecto de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la diputada nacional Gabriela Pedrali celebró la reunión de los 133 para convocar la sesión especial para el 9 de septiembre con el objetivo explícito de tratar endeudamiento, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. "Milei sigue favoreciendo a los bancos y a las billeteras virtuales, pero muchos argentinos están esperando medidas que los acompañen", sostuvo la diputada a El Destape.

"Queremos acompañar a las familias argentinas, ese 50% de argentinos que está endeudado y sobrendeudado", expresó Pedrali, quien también dijo que desde su banca "se trabajará fuertemente" para llegar a la fecha acordada con proyectos concretos relacionados a la morosidad y a la emergencia en discapacidad.

Al analizar el impacto del sobreendeudamiento en las familias argentinas, Pedrali dijo que desde la provincia "no se permitirá que familias con esfuerzos enormes durante años pierdan casas, pierdan vehículos, pierdan una moto, un auto, en manos de la usura". Así denunció préstamos con tasas extremadamente altas que están solicitando las familias para poder llevar el ajuste económico provocado por las políticas de Javier Milei.

En el ala opuesta al modelo libertario, Pedrali dejó en claro que la desde La Rioja toman medidas para acompañar a las familias tal como el DNU impulsado por el gobernador Ricardo Quintela en el que se establecen límites duros a prestamistas y se suspenden los embargos por 180 días.

"Si lo dejamos a la mano del mercado seguramente esa libertad se transforma en la ley del más fuerte", sostuvo Pedrali en defensa de la postura del gobierno provincial ante esta situación que afecta a los bolsillos de las familias.

Qué solicitó la oposición

El pedido de la sesión especial para el 9 de septiembre ocurrió al inicio de la misma sesión de este miércoles en la que el oficialismo obtuvo la media sanción para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Al comenzar el debate, los bloques opositores pidieron "apartamientos del reglamento". El objetivo era forzar la inclusión inmediata en el temario de los proyectos sobre endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

Como estas iniciativas no tenían dictamen de comisión, requerían una mayoría especial de tres cuartos de los presentes para tratarse en ese momento. La oposición no llegó a ese número frente al rechazo del oficialismo y sus aliados, pero logró cosechar 133 votos afirmativos.

Al ver que que superaba los 129 votos afirmativos -quórum legal mínimo para sesionar-, los referentes de la oposición salieron del recinto en pleno debate y dieron una conferencia de prensa. Allí anunciaron formalmente que, amparados en esa mayoría, solicitaban la sesión especial para el miércoles 9 de septiembre con el fin de emplazar a las comisiones y obligarlas a tratar sus proyectos.