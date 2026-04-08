Algunos traficantes de personas se trasladan a Bélgica para llevar a migrantes a Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del nuevo Gobierno belga se reúnen en el Parlamento belga en Bruselas

Por Charlotte Van Campenhout ​y Amina Ismail

BRUSELAS, 8 abr (Reuters) - Los traficantes recurren cada vez más a la costa belga para transportar ‌migrantes a Reino Unido ‌desde que se endurecieron los controles en la costa francesa, según las autoridades.

Aunque las cifras siguen siendo relativamente bajas, este año se han producido 17 salidas de este tipo, frente a no más de dos al año desde 2021, según dijo a Reuters la portavoz de la ​policía An Berger.

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Tanto Reino ⁠Unido como Francia han tomado medidas drásticas contra las ‌pequeñas embarcaciones que transportan a miles de ⁠migrantes cada año a través del ⁠canal de la Mancha, por ejemplo, introduciendo un sistema de "uno entra, uno sale".

"El desplazamiento hacia las playas belgas se debe ⁠a una combinación de factores, y la intensificación ​de las patrullas costeras francesas es el ‌más significativo desde nuestro punto ‌de vista", dijo Chris Borowski, portavoz de la agencia ⁠fronteriza de la UE, Frontex.

Los traficantes han estado utilizando los llamados "barcos taxi", señaló Borowski. Una embarcación parte de una playa tranquila en Bélgica con un pequeño grupo, luego ​navega a ‌lo largo de la costa hasta los puntos de recogida antes de cruzar a Reino Unido.

Los migrantes pagan unos 2.000 euros a los traficantes, sin garantía de subir a bordo de una embarcación, ⁠y a veces se enfrentan a amenazas y abusos, incluida la violencia sexual, según las autoridades.

El mes pasado, unos voluntarios rescataron a 19 personas de una lancha neumática que se hundía durante una operación nocturna en el municipio costero belga de De Haan, dijo Berger, y agregó que solo una llevaba chaleco ‌salvavidas.

Se esperan más intentos con la llegada del buen tiempo.

"Cada barco que sale es uno de más", dijo la ministra de Migración belga, Anneleen van Bossuyt, en una respuesta por correo electrónico a una solicitud de comentarios de Reuters.

Las cifras ‌de Bélgica siguen siendo insignificantes en comparación con la ruta Francia-Reino Unido, donde el año pasado se detectó a unas 41.500 ‌personas cruzando el ⁠canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Unas 2.200 personas cruzaron en los dos primeros meses ​de 2026, según datos del Observatorio de Migraciones de la Universidad de Oxford.

Con información de Reuters