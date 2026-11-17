La senadora nacional por La Rioja, Florencia López, cuestionó el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que la iniciativa busca modificar las reglas electorales en beneficio del oficialismo. En particular, rechazó la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que el bloque de Unión por la Patria mantendrá una posición unificada para defender su continuidad.

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En comunicación con El Destape 1070, la legisladora calificó como un “manotazo de ahogado” la convocatoria a una reunión de comisión en el Senado para avanzar con el tratamiento de la reforma. Según planteó, durante los últimos meses no hubo un debate sostenido sobre el tema y consideró que el Gobierno busca modificar el régimen electoral ante un escenario político y económico adverso.

“Milei sabe que le va a ir muy mal en las próximas elecciones. Sus aliados saben que no puede ganar nuevamente la presidencia de la Nación por la situación que vive el país”, afirmó López. En ese sentido, enumeró problemas como la desocupación, el cierre de pequeñas y medianas empresas, el aumento de las tarifas y los medicamentos, las dificultades de las provincias y la situación de las universidades y las personas con discapacidad.

Para la senadora, la iniciativa representa un intento de cambiar las reglas electorales ante la perspectiva de perder respaldo político. “El último manotazo de ahogado es echar mano al régimen electoral: modificarlo, manipularlo a su conveniencia, como un nene caprichoso que, cuando va perdiendo el juego, quiere cambiar las reglas”, sostuvo.

También expresó preocupación por la posibilidad de que sectores de la oposición acompañen algunos puntos del proyecto. En particular, mencionó al PRO y al radicalismo, y señaló que, aunque inicialmente varios dirigentes habían manifestado reparos, en los últimos días observó cambios de postura.

Unión por la Patria ratificó su defensa de las PASO

López aseguró que los 22 integrantes del bloque de Unión por la Patria en el Senado mantienen una posición común respecto de la continuidad de las primarias y que no acompañarán una iniciativa destinada a eliminarlas.

“Todos vamos a estar unificados. El bloque justicialista va a estar unificado para salvar las PASO”, afirmó. Según explicó, la discusión excede las diferencias políticas o las situaciones particulares de cada provincia, porque considera que el sistema de primarias es una herramienta para que el peronismo pueda elegir sus candidatos y ordenar su representación interna.

La legisladora también diferenció la postura de su bloque de la que podrían adoptar otros espacios políticos surgidos de desprendimientos del peronismo. Consultada puntualmente por el sector de la senadora Carolina Moisés, reconoció que no podía anticipar cómo votarán sus integrantes. La entrevista se realizó en la jornada en que estaba prevista una reunión de comisión para abordar la reforma electoral. López indicó, además, que el bloque tenía previsto reunirse a las 12 para ratificar su posicionamiento.

Ante la posibilidad de que el Gobierno consiga suspender las PASO, la senadora sostuvo que el peronismo buscará alternativas para definir sus candidaturas y presentar sus propuestas a la ciudadanía. Sin embargo, descartó que una eventual modificación del sistema electoral pueda debilitar al movimiento.

“Nosotros hemos sido perseguidos, asesinados, torturados, proscriptos, censurados. Imaginate si una actitud como esta va a hacer que el peronismo dé medio paso para atrás”, expresó.

La postura de Quintela

En el marco de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador Ricardo Quintela rechazó la iniciativa libertaria e insistió en que es una herramienta clave.

"El peronismo tiene gente con mucha experiencia y capacidad demostrada, que puede administrar la cosa pública", expresó en diálogo con Radio 10, el mandatario de La Rioja. Fue así que el gobernador rechazó de plano la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza a nivel nacional en la que se eliminan las PASO, eje central del proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Y destacó que la misma es clave para “dejar las reglas del juego claras, definidas e igualitarias para todos”.

“El peronismo tiene una propuesta electoral importante, con gente que sabe administrar la cosa pública, con experiencia y capacidad demostrada como Axel Kicillof, Sergio Uñac, Sergio Ziliotto o Gerardo Zamora”, agregó Quintela al referirse a los posibles postulantes presidenciales. Fue así que destacó la figura de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner.

Consultado sobre si participaría de esa eventual interna, admitió que le gustaría competir, aunque aclaró que hoy su prioridad es “lograr la unidad del Partido Justicialista”. Además promueve la unidad del espacio de cara a 2027, bajo la premisa de “dejar las diferencias de lado” para enfrentar a La Libertad Avanza.