El Gobierno entra en la semana decisiva con un proyecto que se presenta como reforma integral y funciona como una subasta de incentivos. Las colectoras le ofrecen a los gobernadores un lugar propio en la boleta presidencial de 2027. La suspensión de las PASO le ahorra a la Casa Rosada una posible derrota anticipada. Y Ficha Limpia aporta el barniz de transparencia a la manipulación de candidaturas a través de los tribunales. Un combo tóxico que empieza el martes su derrotero parlamentario con destino incierto.

{{{htmlAmp}}}

Una candidatura, dos columnas

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El borrador al que accedió El Destape deja la letra chica de las colectoras en el artículo 63 bis del Código Electoral, que el Título VI reescribe para 2027. La regla es excepcional: la fórmula presidencial de un partido nacional puede ir acompañada, en un distrito, por dos columnas de candidaturas legislativas. Una es la de la agrupación de su misma denominación. La otra, la de una única agrupación de distrito con otro nombre que no apoye a otro candidato presidencial. Cada columna presenta sus propias listas y los votos se cuentan por separado. En la Boleta Única de Papel, la fórmula aparece una sola vez, en un espacio que abarca el ancho de las dos columnas. Si el elector marca ambos casilleros legislativos, el voto vale para presidente y se anula para el resto de las categorías.

El texto exige un acuerdo previo ante el juez electoral, con la conformidad de los apoderados de los dos partidos y, si corresponde, la autorización para usar el símbolo y el color del partido nacional. El artículo 66 fija el vencimiento: las disposiciones del Título VI caducan al terminar el proceso de 2027. Es una herramienta a medida de un solo candidato, Javier Milei, y gobernadores aliados -radicales y del PRO- que carecerán de postulante partidario a la presidencia.

La medida se entiende junto al artículo 60, que suspende las PASO, y al 63, que remite la designación de candidatos a las cartas orgánicas de cada partido. Sin primarias, ningún voto valida las listas antes de la elección general. Decide la conducción partidaria. Para un gobernador, la colectora funciona como un seguro: puede subirse a la boleta de un candidato presidencial sin resignar a los suyos. Eso pidieron los mandatarios que negocian con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli: garantías para competir en 2027 y conservar lugares en las listas legislativas.

La aritmética del Senado

La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, fue convocada para el martes 17 a las 15. Para dictaminar hacen falta quórum y diez firmas. Según un relevamiento de este medio, el oficialismo contaba hasta la tarde del lunes con ocho: seis propias y dos de aliados de la UCR y de Provincias. Eduardo Vischi (UCR) y Alejandra Vigo (Córdoba) están dispuestos a firmar, y Vigo pidió cambios. Faltaba convencer a Rodolfo Suárez (UCR) y a Carlos Espínola (Corrientes). Flavio Fama (UCR, Catamarca) y Carolina Moisés (Convicción Federal) no habían definido posición.

En el recinto el piso sube a 37 votos. El Gobierno quiere sesionar el jueves 26, y las sesiones ordinarias cierran el 30. Cinco votos que provendrían de los gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil), Neuquén (Rolando Figueroa), Córdoba (Martín Llaryora), Chubut (Ignacio Torres) y Salta (Gustavo Sáenz). También se tramita sumar a Misiones, de Hugo Passalacqua. El dato pesa por su antecedente: la versión de 2025 de Ficha Limpia cayó en el Senado por el voto negativo de los senadores misioneros.

El jueves, Diego Santilli y Martín Menem viajan a Mendoza, a la Cumbre de Minería Sostenible, donde coincidirán con Alfredo Cornejo, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Marcelo Orrego. Los radicales que más cuentan en la negociación son Cornejo, Sadir, Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero. Pullaro apoya suspender las PASO, pero su entorno aclaró que no negocia por separado. La UCR tiene diez senadores y su bloque todavía no discutió el tema. Los gobernadores, además, no controlan de manera automática a todos los suyos.

Santilli y Eduardo "Lule" Menem redactaron el borrador y llevaron las gestiones. Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, quedó al margen de la avanzada. En su entorno sospechan que el apuro por votar a fin de mes busca cargarle a ella una eventual derrota.

Fuego aliado

El primer reparo público llegó, precisamente, desde el bullrichismo. Gerardo Milman, íntimo de la senadora, escribió en X que las colectoras para senadores nacionales son inconstitucionales, porque no puede haber tres senadores del mismo partido o alianza transitoria.

Por su parte Martín Goerling, jefe del bloque PRO y senador por Misiones, fijó dos límites. El primero es de método: su bancada no acompañará cambios que se presenten el mismo día de la reunión de dictamen, y dudó de que el oficialismo consiga firmas el martes. El segundo es de fondo. Sobre las colectoras dijo no estar de acuerdo, las llamó "disparate" y las comparó con la ley de lemas misionera, por la confusión que generarían sobre el destino de los votos.

Sobre las PASO, Goerling también se mostró crítico: "No hay que tocarlo", le dijo a Radio Mitre. En las dos últimas reuniones con Mauricio Macri, el partido decidió mantenerlas. Pero el legislador mencionó un matiz abre puertas: Goerling distinguió la suspensión de 2025, que alcanzó a las legislativas, de una eventual suspensión para las presidenciales, y dejó la discusión abierta. Pidió reglas previsibles, que no cambien según la estrategia del gobierno de turno.

El PRO no tiene integrantes en la comisión. Su palanca es el recinto, y ahí Goerling dijo que no ve que el oficialismo tenga los votos.

Ficha Limpia y financiamiento

El proyecto trae otras piezas. La inelegibilidad por condena alcanza a cualquier delito doloso, y no solo a los de corrupción, siempre que la sentencia esté confirmada en segunda instancia. Rige para las dictadas antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Una condena confirmada desde el 1° de enero del año electoral produce efecto cuando termina ese proceso. Los recursos no suspenden la inhabilidad. La Cámara Nacional Electoral llevará un Registro Público de Ficha Limpia, y el artículo 69 impide designar a los inelegibles en cargos del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y empresas con participación estatal. Es otro punto de discordia: UCR, PRO y Provincias Unidas querían tratar la versión de 2025, limitada a corrupción.

En financiamiento, el texto fija un tope de aportes privados de campaña por persona equivalente al 35 por ciento del valor del módulo electoral multiplicado por la cantidad de electores del año anterior. Exige informar los aportes de manera semanal y prohíbe contratar servicios de extranjeros.

Para los partidos chicos, el borrador sube la vara. Los de distrito necesitan afiliados por el 0,5 por ciento del padrón, con una base que se toma con techo en dos millones de inscriptos. Los nacionales requieren presencia en diez distritos, cuando hoy se exigen cinco. Para postular presidente en 2027, cada partido deberá reunir avales equivalentes a la afiliación exigida en al menos diez distritos. Sin PASO, la reforma estrecha el acceso a eventuales "outsiders" que pretendan repetir la experiencia de Milei.

El peronismo, entre el pacto y la sospecha

En el PJ hicieron un pacto para defender las PASO en dos encuentros de hotel. Cerca de Kicillof, sin embargo, creen que el tándem Cristina-Massa podría operar la ausencia de algún senador para colaborar con el plan del Gobierno. El objetivo que le atribuyen: restarle al gobernador una herramienta de validación electoral y mantener erguido el dedo de Cristina.

La lectura tiene lógica política. Las primarias son el único mecanismo en el que una candidatura puede medirse contra la voluntad de la conducción. Sin ellas, la definición pasa a las cartas orgánicas y a las mesas chicas, donde pesa más quien tiene la lapicera.

En ese marco de urgencias e internas, el martes se verá si el oficialismo llega a diez firmas con un texto que cambia sobre la marcha.