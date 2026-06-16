Los europeos advertirán a Trump sobre el acuerdo con Irán y la estrategia para Ucrania en el G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia

Por John Irish, Julia Payne y Michel ​Rose

ÉVIAN-LES-BAINS, FRANCIA, 16 jun (Reuters) - Los líderes europeos advertirán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7 del martes de que un acuerdo provisional superficial con Irán corre el riesgo de consolidar los programas ‌nucleares y de misiles balísticos de Teherán, al ‌tiempo que le instarán a replantearse su estrategia respecto a Ucrania.

La reunión, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Évian-les-Bains, a orillas del lago Lemán, reunirá a los líderes de Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con la Unión Europea.

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Trump llegó a Francia el lunes por la tarde animado tras el acuerdo preliminar alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto más amplio, cuya firma oficial está prevista para el viernes.

"El acuerdo con Irán traerá mucho éxito", dijo Trump poco después de llegar a Évian-les-Bains.

SE NECESITA UN ACUERDO NUCLEAR SÓLIDO

El presidente francés, Emmanuel Macron, ​señaló que la prioridad era garantizar que ⁠se alcance "un acuerdo sólido y serio que sea definitivo".

Señaló que la sesión de almuerzo del martes se centraría en ‌la reapertura segura del estrecho de Ormuz, incluyendo una posible misión marítima liderada por Francia y ⁠Reino Unido y la identificación de rutas energéticas alternativas que eviten el ⁠paso por la vía marítima. Trump afirmó que el estrecho estaría "completamente abierto" el viernes.

Los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto asistirán a las conversaciones del martes. No se espera que entren en discusiones detalladas sobre el programa nuclear de Irán, ⁠pero podrían esbozar sus expectativas, según dijeron los diplomáticos.

El acuerdo provisional debería abrir un margen de 60 días ​para complejas negociaciones técnicas que incluirían el destino del uranio altamente enriquecido de Irán y ‌el levantamiento de las sanciones.

Sin embargo, los aliados europeos ‌temen que un equipo negociador estadounidense sin experiencia no consiga alcanzar un acuerdo nuclear sólido ni abordar el programa ⁠de misiles balísticos de Irán en la siguiente fase, lo que supondría el riesgo de un enfrentamiento prolongado.

Francia, Reino Unido y Alemania quieren desempeñar un papel en la configuración de las próximas conversaciones tras haber sido marginadas en los últimos meses.

Los tres países entablaron por primera vez conversaciones con Irán sobre su programa nuclear en 2003 y posteriormente colaboraron con el entonces presidente ​de EEUU, Barack ‌Obama, para alcanzar un acuerdo en 2015 a cambio del alivio de las sanciones. Trump se ha mostrado despectivo con respecto a ese acuerdo, del que retiró a EEUU durante su primer mandato.

"No es como el documento de Obama, que era un documento terrible", dijo Trump sobre su acuerdo antes de entrar en una reunión bilateral con Macron.

BÚSQUEDA DE UN NUEVO COMIENZO EN LAS CONVERSACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Los diplomáticos europeos también ⁠ven la cumbre como una oportunidad para convencer a Trump de que las propuestas estadounidenses anteriores para un acuerdo que pusiera fin a los combates en Ucrania han sido demasiado favorables a Moscú.

Los países europeos quieren dejar claro que están dispuestos a entablar conversaciones con el presidente Vladimir Putin, al tiempo que endurecen las sanciones contra Rusia y refuerzan el apoyo militar a Ucrania, haciendo hincapié en que es Moscú, y no Kiev, quien está bloqueando el progreso.

Trump afirmó que creía que Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski estaban "dispuestos a hacer algo respecto a la guerra". Zelenski participará en la primera sesión del día dedicada a "construir la paz en Ucrania" y ‌podría mantener una conversación privada con Trump.

Con las negociaciones estancadas, Zelenski está presionando para que se renueve el impulso y se refuerce el papel de Europa. El lunes dijo que había ofrecido reunirse con Putin en la cumbre del G7 para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de cuatro años, pero que Putin no estaba dispuesto a dialogar.

"Ucrania mantiene la línea del frente e incluso está recuperando territorio parcialmente. Ucrania ha desarrollado la capacidad de atacar objetivos estratégicos en el interior de Rusia. Y ‌Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de equipamiento militar de vanguardia", dijo a los periodistas en Évian-les-Bains la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Por otro lado, Rusia está sintiendo la tensión y la presión de las sanciones... La ‌economía de guerra de Putin ⁠nunca ha estado tan débil".

Zelenski teme que el conflicto en Irán haya desviado la atención de Estados Unidos. Mientras tanto, la dinámica en el campo de batalla ha cambiado, con drones ucranianos que ​penetran más profundamente en territorio ruso para cortar las líneas de suministro del campo de batalla y paralizar la infraestructura energética.

Putin sostiene que la intensificación de los ataques ucranianos contra objetivos rusos no cambiará la situación en el campo de batalla, según un asesor de política exterior del Kremlin.

(Reportaje de John Irish; edición de Richard Lough y Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)