La Rioja impulsa un Registro Provincial de Personas Trans para diagramar políticas de inclusión: los detalles

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja anunció el lanzamiento del Registro Provincial de Personas Trans. Este censo tiene como objetivo generar una base de datos sólida para fortalecer la articulación, gestión y acompañamiento a la comunidad trans en la provincia con políticas inclusivas.

"Hoy lanzamos este registro provincial con la idea de recopilar información básica pero esencial, que nos permita continuar con nuestro trabajo de asistencia y vinculación entre la comunidad trans y las diferentes instituciones", explicaron desde la Secretaría en comunicación con Radio La Red La Rioja.

Si bien actualmente no se cuenta con un número exacto de personas trans en La Rioja, destacaron la importancia de diferenciar entre quienes requieren acompañamiento y quienes no. "Hay personas trans que desarrollan su vida sin inconvenientes y, por lo general, no están registradas en espacios de asistencia. Con este censo buscamos formalizar esos datos y acercarnos a la realidad de quienes si necesitan el apoyo de nuestra Secretaría", señalaron.

El registro se llevará a cabo de manera presencial en dos puntos de la capital riojana. Durante la mañana, las personas interesadas podrán acercarse a la Secretaría de la Mujer y Diversidad, ubicada en el Centro Administrativo Provincial, de lunes a viernes de 9 a 12:30. Por la tarde, la inscripción se habilitará en la sede del equipo de asistencia, situada en Facundo Quiroga 1841.

Este proceso continuará durante todo el mes de abril en la capital, y a partir de mayo se extenderá a los distintos departamentos de la provincia. "Vamos a trabajar junto a las instituciones de género y diversidad para garantizar que las personas trans de cada departamento también formen parte de este registro", concluyeron.

Una provincia comprometida con la inclusión

En contraposición al avance de estos discursos de odio promovidos por Nación, la provincia de La Rioja sigue a paso firme en materia de concientización a través de distintas políticas impulsadas por el gobernador Ricardo Quintela, como el programa de Capacitación Obligatoria en Derechos Humanos para funcionarios públicos.

Esta propuesta, enviada a la Legislatura provincial por parte del mandatario riojano, surgió en 2020 con el objetivo de prevenir casos de violencia institucional, discriminación y negacionismo por parte de funcionarios públicos, evitando así que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan sufrir casos de abuso de poder.

Según explicó el director de Promoción de Derechos Humanos de La Rioja, Marcelo Acosta, en comunicación con El Destape, esta capacitación comenzará con su primera fase en marzo de este año, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: "Ya tenemos publicado nuestro manual de capacitación en la página del Gobierno, con el que vamos a enfocarnos en esta primera etapa para funcionarios de rango, subsecretarios, ministros y hasta el gobernador".

La capacitación estará a cargo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y busca sensibilizar al agente público en el desempeño de sus funciones y dar a conocer contenidos y principios básicos sobre los Derechos Humanos, con ejes en la xenofobia, el racismo, la discriminación, el negacionismo y la diversidad cultural. Estos contenidos serán abordados a través de un manual digital, disponible en la página oficial del Gobierno de La Rioja.