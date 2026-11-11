"Para los amigos hay catering": Quintela apuntó contra Milei por la carpa VIP en la misa de León XIV

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó al Gobierno nacional por el armado de una carpa VIP con catering para dirigentes políticos, empresarios y figuras del espectáculo durante la misa que el papa León XIV encabezó el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. El mandatario contrastó los gastos destinados a ese espacio exclusivo con las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei.

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A través de sus redes sociales, Quintela criticó las prioridades del Ejecutivo nacional y recordó el discurso oficial sobre la falta de recursos y la necesidad de sostener el déficit cero. “Durante años, incluso desde antes de asumir, este gobierno nacional libertario de derecha nos dijo que no hay plata. Que hay que ajustarse, que hay que cumplir con el déficit cero, que el Estado es una carga”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que las restricciones presupuestarias impactan sobre las provincias, los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, los trabajadores y los sectores más vulnerables. Frente a ese escenario, cuestionó que durante la celebración religiosa se habilitara un espacio diferenciado para invitados especiales, mientras los fieles aguardaban el comienzo de la misa.

El gobernador también contrapuso el funcionamiento de la carpa con el mensaje de humildad y encuentro transmitido por el Pontífice durante la ceremonia. Además, hizo referencia al pedido de informes presentado en el Congreso para conocer detalles sobre la organización y los gastos vinculados con ese sector.

Quintela rechazó que el espacio pueda justificarse como una cuestión protocolar y planteó: “Eso no es una justificación, es una forma de ver el poder”.

Al cerrar su mensaje, Quintela resumió su crítica con una frase dirigida a las prioridades del Gobierno nacional: “Para Milei el ajuste lo pagan los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, los trabajadores. Para los amigos hay catering”.

El pedido de informes en Diputados por la carpa VIP

La polémica por la carpa VIP en la misa del papa León XIV en Palermo se mudó al Congreso de la Nación. El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones detalladas sobre la instalación del sector VIP destinado a funcionarios, empresarios y figuras del espectáculo.

El escándalo estalló luego de que algunos de los invitados difundieran imágenes de la carpa exclusiva montada en la zona del Monumento a los Españoles. En las postales se observó un ambiente sofisticado con catering de lujo y la presencia de celebridades como Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín y Valeria Mazza, entre otros invitados.

Según consignó El Destape, el Gobierno porteño tuvo a disposición 250 lugares asignados para funcionarios, familiares e invitados especiales. El resto de las invitaciones corrió por cuenta de Nación y de la Iglesia. Consultados sobre si en ese cupo habían incluido celebridades, respondieron que tomaron la decisión de no informar la lista de agasajados.

La presentación parlamentaria apunta a revelar los detalles de una contratación que habría alcanzado los 8.690 millones de pesos bajo el argumento de "urgencia", a pesar de que la visita apostólica estaba programada desde hacía meses. Además, el texto indaga sobre el criterio de distribución de accesos —marcando la paradoja de que la vicepresidenta Victoria Villarruel declaró no haber recibido la acreditación— y exige transparentar si existió un conflicto de intereses en la adjudicación directa a la firma contratista.