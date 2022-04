Quintela: “No queremos más planes sociales, queremos trabajo”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a las protestas que llevan adelante organizaciones sociales y la postura de los gobernadores al respecto. En diálogo con medios naciones, Quintela se refirió a las protestas que llevan adelante organizaciones sociales frente a la sedes de ministerios de desarrollo social de distintos puntos del país, entre ellos La Rioja, y aclaró que: “Los Gobernadores no queremos más planes sociales, queremos trabajo genuino, es la decisión política que hemos tomado todos los Gobernadores con el Presidente”.



Además agregó que: “no vamos a tolerar que usen los planes sociales como métodos extorsivos” e hizo referencia a su persona diciendo que: “a mí nadie me va a comentar la pobreza y la realidad de los sectores humildes. Todos son testigos de lo que significa mi casa, que nada tiene que ver con la de dirigentes que por ahí asumen la representación, supuestamente de la pobreza”.



En ese orden el mandatario provincial confirmó que se está trabajando en la creación una Liga de Gobernadores en apoyo al Gobierno.

El objetivo de la Liga es que sea una base de sostén para el Presidente y la vicepresidenta. La misma estará conformada por 19 gobernadores con la idea de "fortalecer el esquema político del país" y hacerle frente a la inflación, que volvió a acelerar en febrero y alcanzó el 4,7%.



"Tenemos una buena relación y somos 19 gobernadores que vamos a estar trabajando juntos para fortalecer este país y para atacar la inflación que nos está complicando la vida”, sostuvo Quintela.



“La Liga de Gobernadores va a acercar sus propuestas y queremos definir el objetivo. Vinimos a mejorarle la calidad de vida a la gente y reparar lo que hizo el Gobierno anterior”, agregó.

Carta a la corte Suprema



En otro tramo de sus declaraciones el mandatario se refirió a la carta que enviaron los gobernadores a la corte suprema por los fondos transferidos a Capital Federal, durante el gobierno de Mauricio Macri.



“Pedimos que se respete el federalismo con mucha firmeza y vamos contra un sistema que profundiza la concentración de las riquezas”, expresó. Quintela dijo que a su entender, “La Ciudad de Buenos Aires de forma discrecional, unilateral, y sin pasar por el Congreso, en el año 2016 incrementó el porcentual de Capital”.



En ese contexto aseguró que esa acción de la Capital Federal, “afectó los fondos coparticipables y se manifiesta en detrimento de diversas actividades que desarrollamos en las Provincias como obras públicas y prestación de servicios”. “Se genera una situación no deseada porque se viola completamente el federalismo”, añadió.



Quintela recordó que en el gobierno alfonsinista, “se triplicó el monto de forma unilateral, por lo que los gobernadores se reunieron y reclamaron a nación que era anticonstitucional y atacaba el federalismo entre otras cosas”.



Asumió que el reclamo “no es duro, sino que se busca una distribución equitativa de los recursos y evitar que nuestros ciudadanos fueran a inundar la provincia de Buenos Aires a buscar un futuro mejor, y hoy estamos trabajando fuertemente en las provincias del Norte para garantizar el federalismo y achicar las asimetrías”.



Aclaró en tanto que las medidas dispuestas, “no son contra los porteños, contra los ciudadanos, sino contra el sistema absolutamente injusto, que es una distribución inequitativa”. “Nosotros tenemos que brindar servicios hasta a los pobladores del límite con los Andes, pero ellos tienen concentrados los servicios”, aseguró.



“Procuramos por todos los medios tratar de lograr un equilibrio, un crecimiento armónico de la Argentina, porque las asimetrías que existen en el Norte son dispares”, aseguró y explicó: “No estamos en contra del crecimiento del centro del país, sino que la distribución sea más equitativa”.



Ejemplificó que pagar la policía federal entre las provincias, “es injusto porque nosotros tenemos que pagar a nuestra propia policía”.



“Queremos la distribución equitativa para permitir la distribución en forma más armónica. No queremos entrar en conflicto con la Corte pero no podemos permitir que las cuatro personas que casi nadie conoce, entren por la ventana para enviar un decreto, y tomen la decisión por 46 millones de argentinos que afecte los intereses”, señaló.



“Pedimos que se respete el federalismo, con mucha firmeza”, enfatizó el Gobernador, al mismo tiempo que expuso que, junto a sus pares de otras provincias “vamos contra un sistema que profundiza la concentración de las riquezas”.