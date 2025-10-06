Activistas suizos de la flotilla de Gaza denuncian "condiciones de detención inhumanas" en Israel

Asistentes a una manifestación en apoyo de la Global Sumud Flotilla interceptada por Israel, en Ginebra

oct (Reuters) -Nueve miembros de la flotilla de ayuda a Gaza llegaron el domingo a Suiza tras ser deportados por Israel, y algunos de ellos denunciaron haber sido sometidos a condiciones inhumanas durante su detención allí, informó el grupo que los representa.

Israel no hizo comentarios inmediatos sobre las nuevas acusaciones.

Su Ministerio de Asuntos Exteriores había calificado anteriormente de "absolutas mentiras" las informaciones según las cuales los detenidos habían sido maltratados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Diecinueve ciudadanos suizos, entre ellos el exalcalde de Ginebra Rémy Pagani, viajaban en la flotilla de decenas de embarcaciones que intentaban entregar ayuda a Gaza, bloqueada por Israel.

Fueron detenidos el miércoles por las fuerzas israelíes que interceptaron la flotilla en alta mar y trasladados a la prisión israelí de Ktzi'ot, según el grupo de la flotilla Olas de Libertad.

Nueve miembros del grupo regresaron a Ginebra el domingo por la tarde.

"Los participantes condenaron las condiciones inhumanas de detención y el trato humillante y degradante que sufrieron tras su detención y encarcelamiento", decía un comunicado del grupo.

Israel dijo el domingo que los derechos legales de los activistas estaban siendo "plenamente respetados", que no se había utilizado la fuerza física y que todos los detenidos tenían acceso a agua, comida y aseos.

Los detenidos describieron condiciones de privación de sueño, falta de agua y alimentos, así como golpes, patadas y encierros en jaulas, añadía el comunicado.

Olas de Libertad manifestó su "profunda preocupación" por los diez ciudadanos suizos que permanecen detenidos por Israel.

El domingo, la embajada suiza en Tel Aviv visitó a los diez ciudadanos suizos encarcelados para proporcionarles protección consular.

"Todos se encuentran relativamente bien de salud, dadas las circunstancias", dijo en un comunicado, en el que añadió que está haciendo todo lo posible para garantizar su pronto regreso.

Según Olas de Libertad, algunos se han declarado en huelga de hambre y parecen debilitados.

Cientos de otros activistas, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, también fueron detenidos en lo que fue el intento más reciente de los activistas de desafiar el bloqueo naval de Israel a Gaza, donde libra una guerra desde el ataque de Hamás en octubre de 2023.

Con información de Reuters