La flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza regresa a Barcelona debido al temporal

FOTO DE ARCHIVO. La activista sueca Greta Thunberg parte con otros activistas de la Flotilla Global Sumud, una expedición humanitaria a Gaza, desde el puerto de Barcelona, España

Una flotilla de ayuda compuesta por decenas de barcos que había zarpado el domingo hacia Gaza con ayuda y activistas propalestinos, entre ellos la activista climática Greta Thunberg, ha regresado a puerto en Barcelona debido al temporal, según informaron el lunes los organizadores.

"Debido a las condiciones meteorológicas peligrosas, realizamos una prueba de mar y luego regresamos a puerto para dejar pasar la tormenta. Esto implicó retrasar nuestra salida para evitar complicaciones con las embarcaciones más pequeñas", dijo la Global Sumud Flotilla en un comunicado, añadiendo que los vientos habían alcanzado alrededor de los 56 km/h (35 mph).

Los organizadores no dijeron cuándo tenían previsto reanudar el viaje.

Activistas como Liam Cunningham, actor de Juego de Tronos, forman parte de la flotilla de varias decenas de barcos que pretende romper el bloqueo naval israelí y entregar alimentos y suministros humanitarios al enclave, devastado tras casi dos años de guerra.

Israel ha argumentado que el bloqueo naval que impuso en 2007 es necesario para impedir el contrabando de armas por parte del grupo palestino Hamás. Ha calificado otros intentos de romperlo —incluido uno en el que participó Thunberg en junio— de maniobra propagandística en apoyo de Hamás.

Con información de Reuters