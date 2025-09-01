Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, según una asociación de investigadores

Un niño llora durante el funeral de los palestinos muertos en ataques israelíes durante la noche, según los médicos, en el Hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza

La principal asociación mundial de expertos en genocidios ha aprobado una resolución en la que afirma que se cumplen los criterios jurídicos para determinar que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, según dijo el lunes su presidente.

El 86% de los votantes de los 500 miembros de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio respaldaron la resolución, que declara que "las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen la definición legal de genocidio del artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)".

No hubo respuesta inmediata del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Israel ha negado rotundamente en el pasado que sus acciones en Gaza equivalgan a genocidio, y está litigando un caso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya que lo acusa de genocidio.

Israel lanzó su asalto a la Franja de Gaza en octubre de 2023, después de que combatientes de Hamás, el grupo miliciano palestino que controla el territorio, atacaran comunidades israelíes, matara a 1.200 personas y capturara a más de 250 rehenes.

Desde entonces, la acción militar de Israel ha matado a 63.000 personas, ha dañado o destruido la mayoría de los edificios del territorio y ha obligado a casi todos sus residentes a huir de sus hogares al menos una vez.

Desde su fundación en 1994, la asociación de estudiosos del genocidio ha aprobado nueve resoluciones que reconocen como genocidios episodios históricos o en curso.

Con información de Reuters