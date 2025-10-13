Hamás despliega combatientes durante la liberación de rehenes como muestra de fuerza

Milicianos palestinos montan guardia el día en que los rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 son entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza

3 oct (Reuters) -Hamás desplegó combatientes en Gaza el lunes mientras se procedía a la liberación de los rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre, según mostraron imágenes de Reuters, una aparente demostración de fuerza del grupo miliciano que, según el presidente Donald Trump, debe desarmarse.

Las imágenes de Reuters mostraban a decenas de combatientes de Hamás alineados en un hospital del sur de Gaza y a un hombre armado con la insignia del brazo armado de Hamás, las Brigadas Qassam. Su insignia en el hombro lo identificaba como miembro de la "Unidad Sombra", una fuerza de élite, que, según fuentes de Hamás, se encarga de custodiar a los rehenes.

Israel ha hostigado a Hamás en sus dos años de ofensiva en Gaza, durante los cuales ha matado a miles de sus combatientes y a muchos de sus dirigentes en una embestida que ha convertido gran parte del territorio palestino en un páramo.

El ejército israelí dijo que había recibido a los primeros siete de los 20 rehenes supervivientes tras su traslado fuera de Gaza por la Cruz Roja. También se espera que el lunes sean liberados los 13 rehenes vivos restantes confirmados, junto con los cadáveres de 26 rehenes muertos y otros dos cuyo estado se desconoce, además de casi 2.000 detenidos y presos condenados palestinos.

La liberación de los rehenes que quedan en Gaza junto con los presos palestinos es la primera etapa del plan de Trump para poner fin a la guerra de Gaza. Desde el viernes está en vigor un alto el fuego.

La siguiente fase de las negociaciones debe abordar las exigencias de que Hamás se desarme y ponga fin a su dominio de Gaza, territorio que controla desde que expulsó a la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abás en 2007.

Con información de Reuters