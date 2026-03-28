Hutíes de Yemen lanzan misiles contra Israel mientras continúan los ataques contra Irán

Un proyectil lanzado desde Irán se dirige hacia Israel.

Por Menna AlaaElDin y Nayera Abdallah y ​Humeyra Pamuk

EL CAIRO/PARÍS, 28 mar (Reuters) - Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, lanzaron misiles contra Israel el sábado, en lo que supone su primer ataque de este tipo desde el inicio de la guerra contra ‌Irán, lo que aumenta el riesgo de que ‌un conflicto que ya ha entrado en su quinta semana pueda extenderse aún más por toda la región.

En declaraciones previas, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos esperaba concluir las operaciones militares en unas semanas, pero los hutíes afirmaron que continuarían sus operaciones hasta que terminara la "agresión" en todos los frentes.

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, habló con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo Gobierno acoge este domingo una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y Arabia Saudita para intentar aliviar las tensiones regionales.

Pero, sin visos de un avance diplomático a la ​vista, la guerra, iniciada con los ⁠ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, se ha extendido por Oriente Medio, causando miles ‌de muertos y afectando a la economía mundial con la mayor interrupción jamás vista en el ⁠suministro energético global.

El sábado, Israel dijo haber llevado a cabo una ⁠oleada de ataques contra Teherán, dirigidos ante lo que, según el ejército, eran instalaciones de infraestructura pertenecientes al Gobierno iraní. Irán también mantuvo sus ataques, alcanzando una base aérea en Arabia Saudita e hiriendo a 12 militares estadounidenses, dos de ⁠ellos de gravedad.

HUTÍES PUEDEN ATACAR OBJETIVOS LEJOS DE YEMEN

El ataque de los hutíes representó una nueva amenaza ​potencialmente ominosa para el transporte marítimo mundial, ya gravemente afectado por el cierre efectivo ‌del crítico estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de ‌una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El grupo, que ha lanzado ataques con misiles de forma ⁠regular contra Israel en los últimos años, ha demostrado su capacidad para atacar objetivos mucho más allá de Yemen y perturbar las rutas marítimas alrededor de la península Arábiga y el mar Rojo, tal y como hicieron en apoyo de Hamás en Gaza tras el 7 de octubre de 2023.

El viernes afirmaron que estaban dispuestos a actuar si lo que ​denominaron una escalada ‌contra Irán y el "Eje de la Resistencia" continuaba en la guerra.

Si los hutíes abren un nuevo frente en el conflicto, un objetivo obvio sería el estrecho de Mandeb, frente a la costa de Yemen, un punto clave para el tráfico marítimo hacia el canal de Suez que podría agravar la agitación en el comercio mundial.

Las perturbaciones ya se han extendido por todo el mundo, agravando las presiones inflacionarias que ⁠han afectado a empresas y consumidores, incluidos los de Estados Unidos.

Con las cruciales elecciones de mitad de mandato acercándose en noviembre, la guerra, cada vez más impopular, ha lastrado al Partido Republicano de Trump y él se ha mostrado ansioso por ponerle fin rápidamente. En declaraciones el viernes, antes del ataque hutí, Rubio dijo que Washington estaba "en plazo o adelantado". Señaló que se esperaba que las operaciones militares concluyeran en "semanas, no meses".

Rubio también dijo a sus homólogos del Grupo de los Siete en Francia que los países europeos y asiáticos que se benefician del comercio a través del estrecho de Ormuz deberían contribuir a los esfuerzos ‌para garantizar el libre paso, sumándose a los llamamientos anteriores de Trump, quien dijo que la falta de apoyo de los aliados de la OTAN tenía implicaciones para la alianza más importante de Occidente.

"Siempre habríamos estado ahí para ellos, pero ahora, a juzgar por sus acciones, supongo que no tenemos por qué estarlo, ¿verdad?", dijo Trump el viernes en un foro de inversión en Miami. "¿Por qué íbamos a estar ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros? No estuvieron ahí para ‌nosotros".

La carta fundacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada desde hace tiempo por Estados Unidos, establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, lo que les obliga a apoyarse mutuamente.

Pero los aliados de Washington, a los que ‌no se consultó antes de ⁠los ataques de Estados Unidos e Israel, se han mostrado notablemente reacios a verse arrastrados a una guerra que podría seguir escalando si Trump decide desplegar soldados terrestres para intentar abrir ​el estrecho de Ormuz.

Rubio dijo que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos sin soldados terrestres, pero reconoció que estaba desplegando algunos en la región "para dar al presidente la máxima flexibilidad y la máxima oportunidad de adaptarse a las contingencias, en caso de que surjan".

Con información de Reuters