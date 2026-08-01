Irán amenaza con atacar yacimientos energéticos de otros países si EEUU lanza nuevos ataques

El sistema de misiles iraní se exhibe en la plaza Azadi de Teherán.

Irán advirtió el fin de semana contra cualquier "acción temeraria" por parte de Estados Unidos y dijo que respondería con firmeza si las fuerzas estadounidenses llevan a cabo las ‌amenazas del presidente Donald Trump de lanzar ‌nuevos ataques contra objetivos iraníes.

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, realizadas el sábado en distintas conversaciones telefónicas con altos cargos turcos, pakistaníes y saudíes, se produjeron apenas unas horas después de que el Ejército de Kuwait anunció que había destruido drones hostiles lanzados por Irán contra varias instalaciones vitales.

En sus conversaciones con el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, Araqchi dijo que Irán respondería con firmeza a ​cualquier "agresión" y abordó las consecuencias ⁠de las "acciones desestabilizadoras" de Estados Unidos, así como las perspectivas de un aumento de la inseguridad regional, ‌según la cuenta de Telegram de Araqchi.

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Posteriormente, Araqchi comunicó al ministro de Asuntos ⁠Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, que cualquier ataque ⁠por parte de Estados Unidos e Israel, o la participación de países de la región en tales acciones, recibiría una "respuesta proporcionada".

Nournews, un medio de comunicación afiliado al máximo órgano de seguridad de Irán, dijo el ⁠sábado que los ataques estadounidenses contra la infraestructura energética iraní provocarían ataques iraníes contra los ​yacimientos petroleros de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como ‌contra los yacimientos de gas de Qatar e Israel, ‌y añadió que "todo quedará reducido a cenizas".

En una reunión del Consejo de Ministros celebrada el ⁠viernes en la residencia de Camp David, Trump dijo que creía que los negociadores estadounidenses —entre los que se encontraban su yerno Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio— aún podían alcanzar un acuerdo con Irán.

Pero Trump también dijo que estaba perdiendo la confianza en los ​iraníes, señalando que "incumplen ‌su palabra con tanta frecuencia" —una acusación que Teherán ha dirigido con frecuencia contra Washington— y añadió que "les daría una lección".

ESTRECHO DE ORMUZ

Los precios del petróleo se han mantenido altos desde que las fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero. Trump ha argumentado que su objetivo declarado de impedir que Irán se haga ⁠con armas nucleares justifica el aumento de los costos del combustible a corto plazo, pero las dificultades económicas le han sometido a presión política para que encuentre una forma de poner fin a la guerra.

Los futuros del crudo Brent de referencia subieron un 24% en julio, y los analistas consultados por Reuters esperan que los precios sigan subiendo este año.

El riesgo de ataques iraníes ha disuadido a la mayor parte del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz —una importante vía para el suministro energético mundial— desde el inicio del conflicto, lo que ‌ha provocado una onda expansiva en la economía mundial.

El sábado fueron atacadas unas instalaciones gubernamentales en el norte de Kuwait y una propiedad civil perteneciente a una empresa en la isla de Bubiyan; la caída de metralla causó daños materiales, pero no hubo víctimas, informó el Ejército kuwaití.

A las preocupaciones del sector energético se suma el hecho de que los aliados hutíes de Irán en Yemen han comenzado recientemente a amenazar el ‌estrecho de Bab el-Mandeb, situado en el extremo opuesto del mar Rojo al canal de Suez, otra ruta de exportación del crudo saudí.

El Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó el sábado de que había ‌recibido notificaciones de dos ⁠incidentes marítimos frente a las costas de Omán, incluido uno en el que un petrolero fue alcanzado por un proyectil desconocido que dañó la sala de máquinas. En ​el otro incidente, el capitán de un petrolero informó de que había visto una gran salpicadura y una explosión cerca del buque, aunque no se registraron daños.

Con información de Reuters