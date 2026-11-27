La Rioja será sede de la XI Cumbre del Grupo de Puebla, que se realizará del 11 al 13 de diciembre con el gobernador Ricardo Quintela como anfitrión. Según la organización, el encuentro prevé reunir a más de 100 invitados de 15 países, entre expresidentes, dirigentes políticos, académicos y especialistas de América Latina, el Caribe y Europa. Esta vez el eje es una pregunta: quién controla la inteligencia artificial y qué capacidad tienen los Estados y las democracias para ponerle reglas.

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El encuentro se titula "¿Quién gobierna nuestras vidas? Inteligencia artificial, trabajo, democracia y poder en América Latina y el Caribe". Según los organizadores, la discusión excede lo tecnológico: incluye la soberanía de los países, la concentración del poder económico, el futuro del empleo y la protección de los derechos ciudadanos.

Las jornadas girarán en torno a quién decide qué empleos serán reemplazados por sistemas automatizados, quién controla los datos de millones de personas y qué poder conservan los gobiernos frente a las grandes plataformas. También se debatirá si América Latina puede desarrollar inteligencia artificial propia o quedará subordinada a las decisiones de un grupo reducido de corporaciones internacionales.

Quiénes participarán

Entre los dirigentes confirmados está Ernesto Samper, presidente de Colombia entre 1994 y 1998 y secretario general de la UNASUR entre 2014 y 2017. También participará Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Perú y exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

La figura central del panel de especialistas es Cédric Villani, matemático francés distinguido en 2010 con la Medalla Fields, considerada el equivalente al Premio Nobel de las matemáticas. Exdiputado de la Asamblea Nacional de Francia, Villani encabezó en 2018 la elaboración del informe "Dar sentido a la inteligencia artificial", que sirvió de base para la estrategia francesa en la materia.

También intervendrá Cecilia Rikap, economista argentina, profesora asociada del University College London y directora de Investigación de su Instituto de Innovación y Propósito Público. Rikap estudia la concentración del conocimiento, el poder de las grandes corporaciones tecnológicas y las nuevas formas de dependencia económica y digital. Ella y Villani participarán por videoconferencia.

El panel se completa con tres especialistas argentinos:

Lucía Bosoer , politóloga del Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, que investiga la gobernanza tecnológica, la soberanía digital y sus implicancias para la democracia.

, politóloga del Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, que investiga la gobernanza tecnológica, la soberanía digital y sus implicancias para la democracia. Micaela Sánchez Malcolm , exsecretaria de Innovación Pública de la Nación, presidenta de la asociación civil Géneras y docente de la UBA, especializada en transformación digital del Estado e inclusión tecnológica.

, exsecretaria de Innovación Pública de la Nación, presidenta de la asociación civil Géneras y docente de la UBA, especializada en transformación digital del Estado e inclusión tecnológica. Claudio Martínez, exsubsecretario de Medios Públicos y exdirector ejecutivo de la Televisión Pública, Premio Konex de Platino en Producción Periodística en 2017.

La organización anticipó que sumará confirmaciones de dirigentes argentinos y expresidentes de la región.

Las delegaciones llegarán el viernes 11. El sábado 12 será la apertura oficial, con sesiones sobre inteligencia artificial y trabajo, Estado y economía, plataformas digitales y democracia. El domingo 13 se debatirá sobre justicia y neuroderechos, y se presentarán las conclusiones en un documento titulado "10 Respuestas de La Rioja".

Qué es el Grupo de Puebla

El Grupo de Puebla se fundó en julio de 2019 en la ciudad mexicana que le dio nombre. Lo impulsaron el dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami, Samper y el brasileño Aloizio Mercadante, entre otros. Entre sus fundadores figuraron Alberto Fernández, Lula da Silva, Dilma Rousseff, José Mujica, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo y el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El espacio nació con el objetivo de reagrupar al progresismo latinoamericano en un momento en que la mayoría de los gobiernos sudamericanos estaban en manos de la centroderecha, y se propuso realizar dos encuentros por año. El segundo se hizo en Buenos Aires en 2019, con 32 dirigentes de 12 países y con Alberto Fernández, ya presidente electo, como anfitrión. Para el IX encuentro, en 2023, la convocatoria reunió a unos 200 dirigentes de 21 países.

El Cono Sur tuvo peso en el armado desde el principio: además de Fernández, entre los fundadores estuvieron Lula, que volvió a la presidencia de Brasil en 2023; el expresidente uruguayo José Mujica; el paraguayo Fernando Lugo y el chileno Enríquez-Ominami, que coordina el espacio.

El vínculo con la Argentina

El grupo creó el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), integrado por juristas que denuncian lo que definen como lawfare. Desde ese espacio mantuvo un vínculo estrecho con el peronismo. En marzo de 2023 organizó en el Centro Cultural Kirchner un foro de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, que cerró la entonces vicepresidenta. En 2025, ante el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, lanzó una campaña internacional en su defensa y, tras la condena, sostuvo que la Justicia "jamás puede ser una herramienta de proscripción política".

El foro también es blanco de Javier Milei. En mayo de 2024, el Presidente incluyó al grupo entre los "enemigos" de su gobierno y lo vinculó con "la lógica de lo que fue el Foro de San Pablo y ahora el Grupo de Puebla". El espacio le respondió con un pedido de que se ocupara de sus obligaciones institucionales. En septiembre de este año, el grupo cuestionó que el Presidente reivindicara a Augusto Pinochet durante su visita a Santiago de Chile.

En La Rioja, los organizadores se propusieron fortalecer la articulación de las fuerzas progresistas frente al avance de la ultraderecha, el resurgimiento del nacionalismo y las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellas las restricciones migratorias y el debilitamiento de los organismos multilaterales.