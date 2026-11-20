La Rioja se convertirá en el escenario del debate político iberoamericano al recibir el XI Encuentro Internacional del Grupo de Puebla. "Estamos felices de recibir a @ProgresaLatam y ser anfitriones de su encuentro. Queremos que nuestra provincia sea protagonista de los grandes debates internacionales, estamos preparados y tenemos mucho para aportar en la construcción del futuro de Latinoamérica y el mundo", expresó el gobernador Ricardo Quintela en sus redes sociales.

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Bajo la consigna "¿Quién gobierna nuestras vidas?", la cita convocará en suelo riojano a destacados líderes y lideresas progresistas, académicos y especialistas provenientes de América Latina, el Caribe, España y Portugal para reflexionar sobre la defensa de la democracia y la soberanía de los pueblos frente al creciente poder de las grandes corporaciones tecnológicas.

La agenda prevista comenzará el viernes 11 de diciembre con el llegada de las delegaciones internacionales. La actividad central tendrá lugar el sábado 12 con la apertura oficial del encuentro y el desarrollo de las mesas de trabajo, jornada que contará con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del espacio. Por último, el domingo 13 de diciembre se presentarán las conclusiones generales de los debates nacidos en las mesas de debate.

A lo largo de las tres jornadas en La Rioja, los participantes abordarán cuatro ejes temáticos fundamentales para el escenario contemporáneo. Las mesas de debate analizarán si la inteligencia artificial libera a las sociedades o las vuelve dependientes, si la política tiene la capacidad de volver a gobernar frente a los poderes fácticos, quién controla actualmente lo que las personas ven, piensan y eligen, y cuáles son los desafíos actuales en materia de justicia y neuroderecho.

Qué es el Grupo de Puebla

El Grupo de Puebla nació en julio de 2019 en la ciudad mexicana que le da nombre, cuando un conjunto de dirigentes progresistas coincidió en la necesidad de articularse y volver a pensar América Latina y el Caribe de manera conjunta. Concebido como un espacio de reflexión, debate e intercambio político, el foro busca trabajar por el desarrollo integral de la región y trazar iniciativas comunes desde el respeto a la soberanía democrática y la autonomía de los pueblos.

En la actualidad, la organización reúne a más de 60 integrantes de 18 países de Iberoamérica, entre los que se cuentan América Latina, el Caribe, España y Portugal, incluyendo presidentes en ejercicio, expresidentes y diversos referentes políticos y sociales. Una de sus principales particularidades es que nadie participa en nombre de un partido, gobierno o institución, sino que cada miembro lo hace a título personal y aportando su propia trayectoria.