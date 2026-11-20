Este viernes 20 de noviembre, la Legislatura de La Rioja será sede de una nueva edición del Parlamento Juvenil Provincial, un encuentro que reunirá a estudiantes y docentes de 31 instituciones educativas de distintos puntos de la provincia. Tiene como objetivo generar un espacio de participación para que las juventudes puedan debatir, intercambiar opiniones y elaborar propuestas sobre problemáticas de interés para sus comunidades.

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Durante la jornada, los estudiantes tendrán la posibilidad de participar en una instancia de debate y construcción colectiva, con temáticas vinculadas a sus realidades y preocupaciones. La propuesta busca promover el ejercicio de la participación ciudadana y acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y la Legislatura, y contará con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera y el ministro de Educación, Ariel Martínez.

Premios del concurso Angelelli Joven

En el marco del encuentro también se realizará la entrega de premios del concurso provincial “Angelelli Joven”, destinado a estudiantes del nivel secundario. La convocatoria invitó a los participantes a expresar, a través de producciones audiovisuales, sus miradas y reflexiones sobre la figura de monseñor Enrique Angelelli, su legado y su mensaje.

Las obras presentadas constituyen una forma de abordar su trayectoria desde la perspectiva de las nuevas generaciones. De esta manera, el Parlamento Juvenil combinará el debate sobre las problemáticas actuales de las juventudes con una instancia de reconocimiento a las producciones culturales y educativas realizadas por estudiantes de la provincia.

La Rioja regula el uso de celulares en las escuelas

Tras su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia en La Rioja la Ley N.º 10.913, que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos personales durante la jornada escolar en instituciones públicas y privadas de nivel inicial, primario y secundario. Actualmente, el Ministerio de Educación trabaja junto a equipos técnicos y directivos para definir los criterios específicos de aplicación según la edad, la autonomía de los estudiantes y los usos pedagógicos permitidos, con el fin de mejorar la convivencia y los procesos de aprendizaje.

Para garantizar una implementación efectiva, cada escuela deberá actualizar sus acuerdos de convivencia e involucrará activamente a las familias en la definición y el cumplimiento de las normas. De manera paralela, la cartera educativa lanzará programas de ciudadanía digital y campañas de prevención centradas en riesgos como el ciberacoso, la violencia digital, la difusión no consentida de imágenes y la ludopatía, y además realizará evaluaciones periódicas para monitorear el impacto de la medida y efectuar los ajustes necesarios.