La Rioja apuesta a la educación pública: abrió cargos docentes y promueve la carrera en la provincia

El gobierno de Ricardo Quintela reafirma su apuesta por la educación pública al promover el desarrollo de la carrera docente y así convocar al Concurso Docente 2026, una iniciativa destinada a cubrir 436 cargos.

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La iniciativa se anunció a través del Ministerio de Educación y la Junta Única de Evaluación de Títulos y Antecedentes del Educador del Nivel Obligatorio (JUETAENO) y está orientada a resguardar los derechos de los educadores. La convocatoria contempla instancias de ingreso a la docencia, ascensos, acrecentamiento de horas y traslados en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Detalles de la convocatoria

La distribución de las vacantes abarca un total de 436 puestos estructurados en distintas modalidades: 166 cargos están destinados al ascenso jerárquico, supervisores, directores, vicedirectores, rectores y vicerrectores; 141 al ingreso al sistema de enseñanza; 34 al acrecentamiento de horas y 95 a traslados institucionales.

Para las postulaciones a cargos directivos y de supervisión, el proceso se extenderá durante la primera quincena de octubre a través de la plataforma SURI, debiendo registrarse de manera obligatoria y en simultáneo en el trayecto de formación mediante el portal SAGE, conforme a lo explicitado por la JUETAENO.

Por su parte, quienes aspiren al ingreso o al incremento de horas podrán formalizar su trámite en el sistema SURI a fines octubre, mientras que las solicitudes de traslado se gestionarán por la vía jerárquica correspondiente para la confección del padrón.

Paralelamente las instancias de capacitación obligatoria darán inicio en la segunda mitad de octubre en la sede del ISFD de Chilecito para el personal docente, en tanto que la preparación orientada a los integrantes del jurado comenzará a principios de noviembre en el ISFD "Rosario Vera Peñaloza" de la localidad de Chepes.

Ley de Educación Superior

La provincia de La Rioja cuenta con un nuevo marco regulatorio para el nivel superior, una normativa que busca garantizar la continuidad de los institutos de formación docente, adaptar su oferta académica a las necesidades laborales de cada departamento y establecer las bases para la futura creación de una universidad provincial.

El diputado provincial Luis Rojo, uno de los impulsores, explicó los principales alcances de la ley y destacó el objetivo de fortalecer la educación superior pública en todo el territorio riojano. La iniciativa fue trabajada durante los últimos tres años y surgió a partir de la necesidad de contar con una herramienta específica para regular el nivel educativo superior en la provincia.

Según explicó a Medios Rioja, la normativa apunta a sostener las instituciones existentes y evitar el cierre de establecimientos, con una mirada puesta en las características productivas y laborales de cada región.