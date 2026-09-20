La Rioja aprobó un nuevo marco para la Ley de Educación Superior y busca sostener los institutos de formación docente

La provincia de La Rioja cuenta con un nuevo marco regulatorio para el nivel superior, una normativa que busca garantizar la continuidad de los institutos de formación docente, adaptar su oferta académica a las necesidades laborales de cada departamento y establecer las bases para la futura creación de una universidad provincial.

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El diputado provincial Luis Rojo, uno de los impulsores, explicó los principales alcances de la ley y destacó el objetivo de fortalecer la educación superior pública en todo el territorio riojano. La iniciativa fue trabajada durante los últimos tres años y surgió a partir de la necesidad de contar con una herramienta específica para regular el nivel educativo superior en la provincia.

Según explicó a Medios Rioja, la normativa apunta a sostener las instituciones existentes y evitar el cierre de establecimientos, con una mirada puesta en las características productivas y laborales de cada región.

Formación vinculada con la realidad de cada departamento

Uno de los principales ejes de la normativa es la posibilidad de reconvertir los institutos de formación docente de acuerdo con las demandas laborales y productivas locales. Rojo explicó que la propuesta fue elaborada frente a un escenario nacional que, según señaló, está marcado por el cierre de instituciones.

En ese contexto, la ley busca que la oferta educativa superior pueda adaptarse a las oportunidades laborales de cada departamento y a las actividades que forman parte de la matriz productiva provincial.

Entre los sectores mencionados por el diputado aparecen la olivicultura y la minería responsable, como áreas en las que la formación profesional podría acompañar las necesidades productivas de La Rioja. El objetivo es sostener las instituciones de nivel superior y evitar clausuras, al mismo tiempo que se incorporan propuestas vinculadas con las demandas concretas de cada territorio.

La normativa también establece una estructura para el seguimiento y la supervisión del sistema. En ese sentido, contempla la posibilidad de crear cargos de supervisión específicos para el nivel superior y establece una organización por zonas.

"Los cargos se pueden llegar a crear, con título supervisores de nivel, de zona, y debería tener seis supervisores de nivel superior. En aquellas zonas donde no alcanzaría número mayor, se agruparía a la segunda zona. Tendría la ley clara, determinante el número de supervisores", explicó Rojo.

Educación pública y gratuita

Otro de los puntos destacados por el legislador está relacionado con el financiamiento de las carreras y la continuidad de la gratuidad. Rojo remarcó que la nueva normativa no contempla el arancelamiento de los profesorados y sostuvo que uno de los objetivos es garantizar que los estudiantes puedan acceder a la educación superior sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

En el plano presupuestario, el diputado también aclaró que la reorganización prevista por la ley no implica modificar los recursos destinados al Ministerio de Educación provincial. "Esta reorganización, no afecta al presupuesto que depende del Ministerio de Educación provincial, porque es una ley de la provincia", señaló.

Una mirada hacia el futuro

La nueva regulación también aparece vinculada con una proyección de mayor desarrollo institucional de la educación superior en La Rioja. Entre los objetivos señalados se encuentra sentar las bases para una futura universidad provincial, aunque el material no especifica plazos ni características concretas para su creación.

El enfoque planteado busca articular la formación con las posibilidades laborales existentes en cada región y acompañar la matriz productiva provincial. La reconversión de los institutos aparece así como una de las herramientas previstas para mantener la presencia de la educación superior en el interior.

La discusión sobre el futuro de los institutos también se vincula con las definiciones políticas que se aproximan. Consultado por el escenario electoral de 2027, Rojo evitó anticipar candidaturas y planteó que su prioridad actual es completar el mandato para el que fue elegido.

El diputado reconoció, de todos modos, que existen distintas posibilidades para su futuro político. "La posibilidad de reelección en la cámara, y la posibilidad de buscar la intendencia de mi departamento", concluyó.