La Rioja fortalece el seguimiento de estudiantes secundarios para detectar dificultades en Lengua y Matemática

El Gobierno de La Rioja profundiza la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT), una herramienta destinada a fortalecer el seguimiento de los aprendizajes de estudiantes secundarios y detectar de manera anticipada dificultades en Lengua y Matemática.

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La iniciativa del Ministerio de Educación de la provincia es desarrollada por la Unidad de Información y Estadística de la Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa y busca transformar los datos educativos en información útil para la toma de decisiones dentro de las escuelas.

Durante este año, el equipo avanzó junto a supervisores y equipos de gestión de instituciones secundarias de distintas zonas de la provincia. Una de las principales incorporaciones fue el seguimiento nominal de estudiantes, que permite profundizar el análisis de sus desempeños y observar con mayor precisión sus trayectorias escolares.

De esta manera, el SAT busca superar una lectura general de los resultados educativos para avanzar hacia un análisis más detallado de cada trayectoria. El objetivo es identificar situaciones que requieran atención y brindar información concreta para que las escuelas puedan definir estrategias de acompañamiento.

Información para intervenir a tiempo

El propósito central del Sistema de Alerta Temprana es que la información educativa se convierta en una herramienta para tomar decisiones e intervenir de manera oportuna. Los datos procesados serán compartidos con las sedes de supervisión y los equipos de gestión de las escuelas secundarias, para que puedan incorporarlos como insumo en sus proyectos de mejora institucional.

En una segunda instancia, el análisis se profundizará junto a docentes de Lengua y Matemática, con el objetivo de promover estrategias pedagógicas acordes con las necesidades detectadas. “La información educativa cobra verdadero sentido cuando permite tomar decisiones y actuar a tiempo” es uno de los principios que orientan la propuesta.

El trabajo contempla inicialmente la participación de equipos directivos, asesores pedagógicos y jefes de preceptores, para luego incorporar a los docentes de las áreas involucradas. Así, la detección de una dificultad no representa el final del proceso, sino el punto de partida para definir estrategias que permitan acompañar el aprendizaje de cada estudiante.

Escuelas riojanas

El recorrido continuó en Chilecito, donde se trabajó con la Zona de Supervisión II y los equipos de gestión de las instituciones que la integran. En las próximas semanas también se realizarán encuentros virtuales con las escuelas de esa zona.

El cronograma establece que el 16 de septiembre se realizará un encuentro en Chepes, con los equipos de gestión de la Zona de Supervisión VI. Luego, el 7 de octubre, las actividades continuarán en Arauco, junto a la Zona III, mientras que el 14 de octubre está previsto un encuentro en Famatina con las instituciones correspondientes a la zona de supervisión consignada en el cronograma.

Hacia fines de octubre también están previstos encuentros virtuales correspondientes a las Zonas 7 y 1, mientras que la fecha del encuentro presencial correspondiente a la Zona 4 aún está pendiente de confirmación.