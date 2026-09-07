Paro universitario: la provincia de La Rioja se suma a la jornada nacional en reclamo por los salarios

La Rioja se suma al reclamo nacional por el financiamiento de la educación superior. Este martes 8 de septiembre, la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) permanecerá sin actividades en el marco de la jornada convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que cuenta con el acompañamiento de la Asociación Riojana de Docentes Universitarios (ARDU). Entre las principales demandas del sector se encuentra la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

{{{htmlAmp}}}

Asimismo, se espera que también se adhiera a la medida el Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja (SIDIUNLaR), ya que ambos sindicatos forman parte de la CONADU y CONADU Histórica, las dos federaciones gremiales más importantes que nuclean a docentes de universidades nacionales en el país.

En diálogo con RiojaVirtual Radio, el secretario general de ARDU, Juan Chade, explicó los motivos del reclamo: "El Gobierno nacional solo propuso un aumento unilateral del 3%, cuando en realidad el atraso salarial supera el 30%. Ante esta situación, se decidió realizar el paro y, de no obtener respuestas, se avanzará con un plan de lucha para la semana que viene".

Universidades nacionales en lucha: qué reclaman

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, las universidades nacionales de Argentina atraviesan uno de los periodos de mayor tensión e incertidumbre de su historia reciente. Con la decisión inicial del Ejecutivo de congelar el presupuesto universitario, la educación superior pública atraviesa una situación crítica.

Además de la marcha federal convocada para el martes, se anunció una jornada nacional para el 15 de septiembre denominada “La universidad en la calle”, con clases públicas en plazas, espacios comunitarios y puertas de facultades. Dos días después, el 17, está prevista una concentración en Buenos Aires, frente al Palacio Pizzurno, sede del área educativa nacional, en coincidencia con el reclamo gremial de reapertura de las paritarias.

El cronograma de lucha continuará con la Quinta Marcha Federal Universitaria, proyectada para la primera semana de octubre. Los sindicatos buscan convocar, para el próximo mes, una nueva movilización nacional que reúna a docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias.

Reclamos en la era Milei

La primera Marcha Federal Universitaria durante el gobierno de Javier Milei se realizó el 23 de abril del 2024. Fue masivo y federal, con concentraciones principales en la Plaza de Mayo y distintos puntos de todo el país. Los principales motivos fueron la defensa de la universidad pública, el rechazo al ajuste presupuestario y la emergencia salarial docente y no docente.