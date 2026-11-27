Tras el primer informe de gestión presentado por el Jefe de Gabinete, Diego Santili, en el Senado, desde Formosa reclamaron al Gobierno nacional la deuda de más de $401.000 millones por la Caja de Previsión Social provincial que Nación mantiene con la provincia.

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Durante su presentación, Santilli evitó responder de forma directa a la consulta de la senadora formoseña por el peronismo, María Teresa González, que además indicó que el documento oficial presentó inconsistencias. La deuda corresponde a los déficits de los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 del sistema previsional provincial, que no fue transferido a la Nación.

Según los cálculos de la administración formoseña, el monto acumulado asciende a $401.030.391.709,55. El conflicto se concentra en la falta de avances de la ANSES para completar las auditorías, establecer los convenios correspondientes y concretar las transferencias. Mientras tanto, la Provincia debe destinar recursos de su propio Tesoro para garantizar el pago de los haberes jubilatorios.

Las inconsistencias en el informe de Santilli

La cuestión fue incluida en la pregunta 625 del Informe de Gestión N° 146. Allí, el documento sostiene que no se conoce cómo se calculó el monto de $401.000 millones reclamado por Formosa. Sin embargo, en la misma respuesta se menciona que los equipos técnicos de la Caja de Previsión Social provincial y de la ANSES habían trabajado sobre esos cálculos.

La senadora González cuestionó esa contradicción durante el intercambio con el jefe de Gabinete y recordó: "La Caja de Previsión de la provincia de Formosa siempre ha gestionado junto con Nación absolutamente todos los pedidos y auditorías necesarias. Estamos absolutamente abiertos a continuar con esa gestión. En su respuesta, usted dice que ese monto que nosotros fijamos debe ser calculado por la ANSES. Esos montos han sido calculados teniendo en cuenta siempre las indicaciones del personal de la ANSES".

La legisladora también manifestó la disposición de los equipos provinciales para completar los procedimientos que todavía están pendientes. "Para las auditorías que todavía no se realizaron, el personal de la Caja de Previsión está dispuesto a continuar”, indicó.

De acuerdo con el planteo provincial, todavía restan las auditorías correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y 2026. La administración formoseña sostiene que está dispuesta a participar de esos procesos, pero denuncia que la ANSES no convoca a nuevas instancias de revisión ni avanza con los trámites necesarios.

La deuda que la Provincia debe cubrir con recursos propios

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, cuestionó la falta de definiciones del Gobierno nacional sobre el mecanismo para cancelar los fondos adeudados.

"Nos corren el arco constantemente", afirmó el funcionario, quien sostuvo que Nación no presentó una propuesta concreta de pago. Ante la falta de avances, la Provincia lleva el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia y no descarta solicitar una medida cautelar.

Ibáñez también señaló que anteriormente el Estado nacional realizaba pagos a cuenta, pero que esas transferencias dejaron de efectuarse durante la gestión de Javier Milei. En particular, la ANSES no envió anticipos provisorios correspondientes a los déficits de 2024, 2025 y 2026.

La interrupción de esos desembolsos obliga a Formosa a cubrir con fondos propios las obligaciones de su sistema jubilatorio. La situación se suma a los montos pendientes de ejercicios anteriores, cuyo cálculo depende de los procedimientos técnicos y administrativos establecidos entre la Nación y las provincias que conservaron sus cajas previsionales.

Auditorías y convenios pendientes

La demora en las auditorías también impide avanzar con el mecanismo previsto en el Decreto 130/18, que establece la firma de un Convenio Bilateral Anual de Cierre. Ese instrumento permite determinar el resultado previsional definitivo de cada ejercicio y establecer las transferencias correspondientes a las diferencias que se registren.

El reclamo formoseño se apoya, además, en las disposiciones de las leyes 27.260, 27.429 y 27.467, sus normas reglamentarias y los acuerdos suscriptos en consecuencia. Según la posición de la Provincia, la falta de cumplimiento de esos compromisos la coloca en una situación de desigualdad frente a otras jurisdicciones y traslada a sus propias cuentas una obligación que atribuye al Estado nacional.

El monto reclamado, de acuerdo con los cálculos provinciales, alcanza los $401.030 millones y comprende siete ejercicios. Sin una resolución sobre las auditorías, los convenios y las transferencias, Formosa afronta con recursos propios el financiamiento de su sistema previsional.

La definición de los pagos involucra al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, y a la ANSES, responsable de los procedimientos técnicos. Mientras no haya avances en esas instancias, el conflicto seguirá abierto y la Provincia mantendrá el reclamo por los fondos que considera pendientes.