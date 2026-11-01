Formosa perdió $862.905 millones por el recorte de fondos nacionales durante el gobierno de Milei

Formosa dejó de recibir $862.905 millones en transferencias automáticas de origen nacional entre enero de 2024 y septiembre de 2026, si se compara lo efectivamente girado con los recursos que habría percibido para mantener el poder adquisitivo de 2023. La cifra equivale a $1,42 millones por habitante y a $5,7 millones para una familia de cuatro integrantes, de acuerdo con un informe de la consultora Politiké.

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El estudio, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), señala que la pérdida acumulada representa una caída real del 9,9% en las transferencias automáticas que le correspondían a la provincia para conservar el nivel de recursos de 2023. Dentro de ese total, $724.226 millones corresponden a la coparticipación federal.

Según la consultora, el deterioro se mantuvo durante la mayor parte de la gestión nacional. En 28 de los 33 meses analizados, Formosa recibió menos fondos que en el mismo mes de 2023, una vez descontado el efecto de la inflación.

El informe advierte, además, que la caída se profundizó durante los primeros nueve meses de 2026. En ese período, las transferencias automáticas registraron una pérdida real del 11,6%, el porcentaje más elevado de los tres períodos comparados. En el caso específico de la coparticipación, la caída alcanzó el 13,4%.

Una pérdida que se profundizó en 2026

El relevamiento de Politiké permite observar la evolución de los recursos provinciales durante los últimos tres períodos. En 2024, Formosa recibió $299.661 millones menos de lo que habría necesitado para mantener el poder de compra de 2023, lo que representó una caída real del 9,5% en las transferencias automáticas.

En 2025, la diferencia negativa fue de $279.917 millones, equivalente al 8,9%. Aunque el porcentaje mostró una reducción respecto del año anterior, los fondos no recuperaron el nivel real de 2023.

Durante enero-septiembre de 2026, en tanto, la pérdida llegó a $283.327 millones, con una caída del 11,6%. De acuerdo con el estudio, solamente en los primeros nueve meses de este año la provincia acumuló una pérdida de coparticipación de $276.762 millones, por encima de lo registrado durante todo 2024 o todo 2025.

Para calcular estas diferencias, la consultora actualizó los montos de 2023 según la inflación informada por el INDEC y los comparó con las transferencias efectivamente recibidas desde enero de 2024. Todos los valores fueron expresados en pesos de septiembre de 2026 para permitir la comparación entre distintos períodos.

El informe vincula la caída inicial de 2024 con la devaluación de diciembre de 2023 y la recesión, que redujo la recaudación de los impuestos coparticipables. Sin embargo, sostiene que la pérdida dejó de ser transitoria y se mantuvo en los años siguientes, con una nueva ampliación de la brecha durante 2026.

Politiké identificó cinco meses en los que las transferencias superaron, en términos reales, el nivel de referencia de 2023: mayo de 2024, noviembre y diciembre de ese año, mayo de 2026 y diciembre de 2025. La consultora señaló que esos resultados fueron excepcionales dentro del período analizado.

El impacto por habitante y en el gasto provincial

Al distribuir la pérdida acumulada entre los 607.419 habitantes registrados en Formosa por el Censo 2022, el informe calculó un impacto equivalente a $1.420.609 por persona. Si se considera únicamente la coparticipación federal, el monto asciende a $1.192.300 por habitante.

Para dimensionar el impacto fiscal, el estudio comparó los recursos no recibidos con distintas partidas del presupuesto provincial de 2025, expresadas también en pesos de septiembre de 2026.

Según esa estimación, los $862.905 millones equivalen a 17,5 meses de gasto provincial en salud o a 12,9 meses de gasto en educación y cultura. También representan el equivalente a 5,3 años de inversión en promoción y asistencia social, y a 6,1 años de gastos destinados a vivienda, urbanismo, agua potable y alcantarillado.

En relación con el gasto total de la provincia, la pérdida representa el 22,5% de un año, equivalente a aproximadamente 2,7 meses de erogaciones. Desde Politiké advirtieron que estos montos corresponden exclusivamente a las transferencias automáticas que la Nación debe girar por ley. Por lo tanto, no incluyen otros recursos que también incidieron en las cuentas provinciales.