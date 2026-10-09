Formosa mantuvo superávit fiscal durante 22 años y es una de las provincias menos endeudadas del país

Según datos difundidos por el Ministerio de Economía de Nación, Formosa mantiene un superávit fiscal sostenido y un bajo nivel de endeudamiento. El relevamiento de Politiké, elaborado a partir de datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), analiza la evolución de las cuentas públicas de las provincias durante las últimas dos décadas y destaca el ahorro de recursos, la inversión en obra pública y el financiamiento de áreas como salud y educación.

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Uno de los principales indicadores señalados por el estudio es que Formosa ahorró, en promedio, el 17% de sus ingresos corrientes durante los últimos 20 años. Según el estudio, ese porcentaje supera en más del doble al promedio del conjunto de las provincias y permitió sostener inversiones y compromisos presupuestarios sin depender sistemáticamente del endeudamiento.

El informe también destaca la evolución de la deuda provincial. Mientras que en 1995 la coparticipación de Formosa estaba comprometida en un 98,5% para afrontar obligaciones financieras, actualmente la deuda equivale al 1,6% de los recursos provinciales. La cifra contrasta con el promedio del 31,2% registrado para el conjunto de las jurisdicciones, según los datos citados por la consultora.

El relevamiento destaca los cambios en la distribución del gasto público provincial y señala que la participación de la salud en el presupuesto casi se duplicó en dos décadas. De acuerdo con el análisis, esa evolución refleja una mayor asignación de recursos a la atención sanitaria.

La educación, por su parte, constituye el principal rubro presupuestario de Formosa. El documento también remarca que la provincia sostiene con fondos propios distintos componentes del sistema educativo, entre ellos el incentivo y la conectividad docente, además de los comedores escolares.

Estos desembolsos adquieren relevancia en un escenario de restricciones en el financiamiento nacional. Según el informe, el manejo de los recursos provinciales permitió mantener partidas destinadas a servicios públicos esenciales y programas que alcanzan a distintos sectores de la población.

Obra pública: inversión por encima del promedio nacional

La infraestructura es otro de los ejes del estudio. Según la consultura, durante las últimas dos décadas la inversión en obra pública por habitante de Formosa triplicó el promedio nacional.

La consultora vincula ese nivel de inversión con la utilización de recursos propios para sostener proyectos de infraestructura, incluso frente a la paralización de obras financiadas por el Estado nacional. En ese marco, el ahorro fiscal aparece como uno de los instrumentos que, según el análisis, permitieron mantener la ejecución de proyectos pese a las dificultades de financiamiento.

Durante 2025, los aumentos otorgados a los trabajadores estatales formoseños alcanzaron el 55%, según el documento, una suba que superó la inflación anual. Además, sostiene que en 2026 los incrementos volvieron a ubicarse por encima de la evolución de los precios.

El esquema previsional provincial también forma parte de los puntos destacados por el relevamiento. En particular, el documento menciona el régimen del 82% móvil, ratificado en la reforma constitucional de 2025, que establece que los aumentos otorgados a los trabajadores activos se trasladan a los jubilados provinciales.

Este mecanismo busca vincular la evolución de los haberes previsionales con las actualizaciones salariales del personal en actividad, de acuerdo con el esquema descripto en el informe.