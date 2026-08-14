Inflación en el NOA: el INDEC reveló cuáles fueron los rubros con mayores incrementos de precios durante julio

Este jueves 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a el mes de julio 2026, revelando que la región del noroeste (integrado por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 2,0%, por debajo del 2,1% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Recreación y cultura (5,3%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%).

Por otra parte, los rubros de menor aumento en el noroeste fueron los de Prendas de vestir y calzado (0,4%), educación (1,2%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,3%).

Con respecto al acumulado en la región desde Diciembre 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (32,9%) y Educación (29,8%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (65,4%) Carnes y derivados (45,5%)

En tanto, los productos que menos variación de precios tuvieron fueron la Café, té, yerba y cacao (12,7%) y Leche, productos lácteos y huevos (15,1%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1% mensual, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado este jueves por el INDEC. El dato implica un incremento respecto del 1,9% registrado en junio y llevó la variación acumulada en los primeros siete meses del año al 19,3%, pese al salvaje ajuste al que está sometiendo gobierno de Milei a la población. En la comparación interanual, los precios aumentaron 33,8%.

El resultado muestra que la desaceleración de la inflación no se mantiene de manera lineal. Después de haber registrado una baja en junio, el índice volvió a moverse por encima del 2% en julio, en un mes en el que los aumentos de servicios vinculados con el turismo, la recreación y la cultura tuvieron un peso relevante, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron 2%.