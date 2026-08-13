Según el INDEC, la inflación de julio fue del 2,0% en el NOA

Como cada mes, este jueves 13 de agosto se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación de 2,0% durante julio.

Ese número significó un aumento del 0,3% en la región respecto al mes anterior (que fue de 1,7%), al mismo tiempo que se situó 0,1% por debajo de la media nacional, que se ubicó en 2,1%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noroeste argentino fue de un 20,2%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 19,3%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (5,3%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron: Prendas de vestir y calzado (0,4%), educación (1,2%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,3%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1% mensual, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado este jueves por el INDEC. El dato implica un incremento respecto del 1,9% registrado en junio y llevó la variación acumulada en los primeros siete meses del año al 19,3%, pese al salvaje ajuste al que está sometiendo gobierno de Milei a la población. En la comparación interanual, los precios aumentaron 33,8%.

El resultado muestra que la desaceleración de la inflación no se mantiene de manera lineal. Después de haber registrado una baja en junio, el índice volvió a moverse por encima del 2% en julio, en un mes en el que los aumentos de servicios vinculados con el turismo, la recreación y la cultura tuvieron un peso relevante, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron 2%.

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