Histórico: inician un proyecto exploratorio para medir el potencial de hidrocarburos en Tucumán

Tucumán hace historia al dar los primeros pasos para determinar la existencia de reservas de petróleo y gas en su territorio. El objetivo inicial será reunir y analizar la información geológica disponible, combinando estudios históricos de YPF, investigaciones académicas y antecedentes de exploración en el noroeste argentino. De confirmarse la presencia de estos recursos, el impacto generaría grandes beneficios económicos y de desarrollo para la provincia.

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El proyecto de exploración cuenta con la autorización del Gobierno provincial y está impulsado por la empresa Petróleos del Tucumán SA, dirigida por Jorge Rocchia Ferro, empresario que convocó al geólogo Ricardo José Gómez Omil para coordinar las investigaciones técnicas. "Si se encuentra sería espectacular, porque el petróleo y el gas mueven la economía y la provincia recibiría regalías", sostuvo Omil en diálogo con El Destape.

Omil señaló que si bien existen posibilidades de hallar petróleo en la provincia, aún no hay certezas. Explicó que es necesario realizar una serie de estudios previos y destacó la magnitud de la inversión que llevará a cabo la empresa que lo contrató. "Yo personalmente creo que es muy riesgoso: no es que vamos a hacer un estudio y seguro vamos a encontrar petróleo y gas", advirtió.

Asimismo, expresó que es de suma importancia que se abran esos caminos de exploración porque además, genera trabajo y pone en valor a los investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), ya que el equipo que armará Omil estaría integrado por personal de la casa de estudios.

Por otra parte, Omil, egresado UNT, recordó que YPF realizó en 2018 un trabajo en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales. Sin embargo, aquel proyecto "quedó frenado, no se hizo nada", por lo que la posibilidad de retomar las investigaciones genera hoy una gran expectativa. "Interpretaron la sísmica e hicieron un reporte. Tucumán tiene posibilidades, pero hay que continuar investigando", sostuvo Omil.

Las etapas de la exploración

El geólogo explicó que el proceso consta de tres etapas fundamentales. La primera etapa iniciará el año que viene y consistirá en estudios de geoquímica de superficie para detectar si existen microfiltraciones que indiquen la presencia de acumulaciones en el subsuelo.

"Antes de empezar con esa etapa que llevará de aproximadamente un año, lo que estamos haciendo es reunir toda la bibliografía sobre la geología de Tucumán", precisó. En caso de hallar anomalías favorables, el proceso continuará con la segunda etapa, con estudios de sísmica, que también puede llevar un año para finalmente, llegar a la tercera instancia que es la de la perforación.

Asimismo, el especialista explicó que los riesgos del proyecto no se limitan a la posibilidad de no hallar recursos. Otro factor determinante es el costo de logística: en caso de encontrar gas o petróleo, se requerirá una fuerte inversión para su transporte. Respecto a las zonas de exploración, detalló que la provincia cuenta con tres áreas de potencial interés geológico, entre las que se destacan el norte tucumano, en el límite con Salta, y el sector noroeste, en la frontera con Santiago del Estero.

Revalorizar el Norte Grande

La búsqueda de hidrocarburos en Tucumán cobra relevancia en un escenario crítico para el Noroeste Argentino (NOA), donde la exploración energética atraviesa un prolongado estancamiento. Mientras la cuenca neuquina capta las principales inversiones impulsada por el fenómeno no convencional de Vaca Muerta, los campos tradicionales del norte sufren una caída sostenida en sus niveles de producción. Según advirtió el geólogo, las labores de prospección en la zona llevan años frenadas, un fenómeno que ya impacta de manera directa en la recaudación por regalías de provincias vecinas como Salta, Jujuy y Formosa.

Frente a esta pérdida por la no exploración en posibles yacimientos, la iniciativa tucumana aparece como una oportunidad estratégica para aportar información clave sobre zonas escasamente estudiadas. De todas formas, el geólogo remarcó que el camino es prudencial: antes de pensar en una eventual integración al mapa energético nacional, será indispensable constatar la presencia real de gas o petróleo en el subsuelo y evaluar si su extracción resulta rentable a escala comercial.