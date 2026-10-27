Conexión, comercio y turismo: con 15 frentes de obra activos, Tucumán avanza con la remodelación de la Terminal de Ómnibus

El Gobierno de Tucumán avanza con la modernización de la Terminal de Ómnibus Bernabé Aráoz de la capital. Junto a intervenciones en diferentes sectores del edificio, el objetivo es optimizar la circulación, renovar las instalaciones y mejorar las condiciones para pasajeros y trabajadores. La misma cuenta con 30 años de funcionamiento tras abrir sus puertas el 16 de diciembre de 1994 luego que la antigua estación no pueda dar respuesta a la alta demanda y circulación de pasajeros.

{{{htmlAmp}}}

Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo de Marcelo Nazur, acompaña la ejecución del proyecto, que contempla una serie de mejoras en la infraestructura del predio.

“Estamos mejorando la circulación del estacionamiento y renovando sectores fundamentales, como los baños, para brindar mejores condiciones a los usuarios. La enfermería ya está terminada y equipada, lista para ser entregada”, detalló la directora ejecutiva de la Terminal de Tucumán, Agustina Mirabella.

Actualmente, las tareas se distribuyen en 15 frentes de obra, con alrededor de 60 trabajadores. Para garantizar la seguridad durante la ejecución, los sectores intervenidos están señalizados y los trabajos se organizan de manera que la terminal continúe funcionando con normalidad.

Uno de los principales frentes de trabajo está ubicado en el estacionamiento, donde se realizan demoliciones y se construyen nuevos cordones para reorganizar el tránsito vehicular. La planificación prevé incorporar alrededor de 100 plazas de estacionamiento adicionales. Además, se inspeccionan las columnas para evaluar su renovación y se ejecutan tareas de demolición y adecuación de la fachada.

En el interior de la terminal, las obras incluyen la demolición y reconstrucción de mampostería en distintos sectores, junto con la refacción de los baños del bloque 4, tanto para hombres como para mujeres. Los trabajos abarcan la renovación de revestimientos y artefactos sanitarios.

Entre los avances, la enfermería ya está terminada y equipada, a la espera de su entrega, mientras que el destacamento policial se encuentra en funcionamiento. También se trabaja en la reubicación del sector de encomiendas para adaptar los espacios a la nueva distribución del edificio.