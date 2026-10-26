Empresas tucumanas abrieron oportunidades comerciales en la feria internacional SIAL París

Empresas tucumanas del sector citrícola participaron de SIAL París 2026, una de las principales ferias internacionales de la industria agroalimentaria, donde establecieron contactos con potenciales clientes y proveedores, avanzaron en negociaciones comerciales y analizaron el posicionamiento de sus competidores en el mercado global.

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Las compañías que representaron a la provincia fueron CAS Exportaciones, Argreen, Alimentaria SA y Cota, que presentaron su oferta de cítricos en el pabellón argentino del evento, realizado en la capital francesa.

La participación contó con el acompañamiento del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), organismo provincial que promueve el comercio exterior y la expansión de las exportaciones locales hacia nuevos mercados.

Diego Casis Orozco, gerente de CAS Exportaciones, calificó como positiva la experiencia y destacó las oportunidades que generan estos encuentros para fortalecer los vínculos comerciales y conocer la situación del sector.

“Contactamos muchos clientes y proveedores. Este tipo de ferias siempre son una buena oportunidad para ver cómo está el mercado, tanto en la Argentina como en los países que compiten con nosotros”, señaló el directivo.

Además de facilitar el contacto con compradores e importadores, la feria permitió a las empresas observar las condiciones del mercado internacional y evaluar la competencia, un aspecto relevante para definir estrategias comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocios.

SIAL París se realiza cada dos años y está orientada exclusivamente al público profesional de la industria de alimentos y bebidas. El encuentro reúne a compradores, importadores y distribuidores vinculados con los principales canales comerciales internacionales.

En el pabellón argentino también participaron empresas de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tucumán apuesta a Panamá como plataforma para nuevos acuerdos

El Gobierno de Tucumán dio un nuevo paso en su estrategia de inserción internacional al recibir la visita del embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, con quien autoridades provinciales analizaron oportunidades para fortalecer el comercio exterior, potenciar la logística regional y ampliar los mercados para la producción tucumana.

El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó el encuentro en Casa de Gobierno junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila, y la comitiva diplomática panameña.

Durante la reunión, uno de los principales ejes fue la posibilidad de utilizar la plataforma logística de Panamá como puerta de entrada para que los productos tucumanos accedan con mayor facilidad a mercados internacionales. En ese marco, también se abordó la necesidad de avanzar en la eliminación de las restricciones que aún dificultan el ingreso del limón tucumano al país centroamericano.

Acevedo destacó la importancia de la visita y sostuvo que representa una oportunidad para profundizar la proyección internacional de la provincia. "Fue una visita sumamente importante porque abre puertas no solo con Panamá, sino con el mundo, a través del Canal de Panamá", afirmó.

El vicegobernador señaló además que uno de los objetivos planteados durante el encuentro fue destrabar el ingreso del limón tucumano al mercado panameño y fortalecer las exportaciones provinciales. "Queremos que Tucumán se abra al mundo y podamos exportar más. Tenemos el compromiso de generar desarrollo y producción, y esta es una vía importantísima para lograrlo", expresó.