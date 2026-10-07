El Gobierno de La Rioja apuesta al turismo regional y se expande a nuevas provincias

El presidente de la Cámara de Turismo de La Rioja, Leopoldo Badoul, realizó un balance de la participación de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para consolidar la actividad durante los próximos meses. El dirigente señaló que la estrategia estará puesta especialmente en atraer visitantes de mercados regionales, con foco en Córdoba y el sur de Santa Fe, ante los altos costos de la conectividad aérea desde Buenos Aires.

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En ese marco, Badoul destacó la importancia de la presencia riojana en la FIT y consideró que el evento funciona como un punto de partida para el nuevo ciclo turístico. “El año calendario del turismo termina y comienza cuando arranca la FIT. Estar aquí es un éxito para el turismo de la provincia”, afirmó.

El titular de la Cámara de Turismo también destacó el potencial de los destinos provinciales y señaló a Villa Unión como uno de los principales atractivos turísticos de La Rioja. Además, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que el gobernador cumplió con el compromiso asumido con el sector.

Uno de los objetivos planteados por el sector es consolidar una temporada media que permita sostener la actividad turística durante buena parte del año. En ese sentido, Badoul señaló que la provincia comenzó “con el pie derecho” luego de la presentación de la Fiesta Nacional de la Chaya y el trabajo desarrollado junto con la red de hoteles provinciales.

La propuesta contempla ofrecer tarifas estables hasta los meses de marzo y abril, con el objetivo de facilitar la planificación de los visitantes y sostener el movimiento turístico más allá de los períodos de mayor demanda.

Badoul también destacó el diálogo con el Ejecutivo provincial y señaló que existe un compromiso para desarrollar una estrategia de promoción durante seis meses. “Tenemos el compromiso del gobernador de contar con una promoción de seis meses como estrategia de visibilización de la provincia”, afirmó.

El turismo de cercanía como estrategia

Frente al escenario de costos que enfrenta el turismo interno, la Cámara apuesta a fortalecer los mercados de proximidad. El objetivo es captar visitantes de provincias cercanas que puedan trasladarse por vía terrestre y reducir así el impacto que tienen los pasajes aéreos sobre el costo final de un viaje.

Badoul explicó que para los turistas de Buenos Aires viajar a La Rioja implica un costo elevado debido a la conectividad aérea. “Para el porteño venir a La Rioja es caro porque arrancan con un costo de pasajes de avión de 600 mil pesos”, señaló.

Ante esa situación, el sector turístico provincial busca profundizar la promoción en Córdoba y en el sur de Santa Fe. La estrategia incluye el uso de medios de alcance regional para posicionar los destinos riojanos y atraer visitantes durante distintos momentos del año.

“Vamos a seguir apostando fuerte a cadenas como Cadena 3 para atraer al turismo cordobés, y también a la gente del sur de Santa Fe”, concluyó Badoul.